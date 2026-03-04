Ринок нерухомості Дубая на паузі: інвестори завмерли через конфлікт на Близькому Сході

Ринок житлової нерухомості Дубая багато років демонстрував стрімке зростання. Але зараз почав сповільнюватися на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході. Інвестори дедалі частіше відкладають угоди, очікуючи на розвиток ситуації в регіоні.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Logos Press.

Попри те, що безпосередніх руйнувань у країнах Перської затоки майже немає, “відлуння війни” вже впливає на ділову активність. Учасники ринку фіксують перші ознаки охолодження: брокери та девелопери говорять про стан напруженого очікування серед покупців.

Інвестори беруть паузу

За оцінками експертів, у найближчі тижні кількість угод із нерухомістю може помітно скоротитися. Потенційні покупці та продавці займають вичікувальну позицію, поки не стане зрозуміло, як розвиватиметься конфлікт.

Ключовим фактором залишається іноземний попит, який забезпечував значну частину зростання ринку останніми роками. Якщо військове протистояння затягнеться, ризик корекції цін може зрости. Водночас у разі швидкого врегулювання інвестори можуть швидко повернутися на ринок.

Бум попередніх років

До нинішньої напруженості Дубай був одним із найбільш динамічних ринків нерухомості у світі. За даними аналітичного порталу Prian, лише у 2024 році в еміраті було укладено близько 225 тис. угод на суму $187 млрд.

Однак експерти зазначають, що стрімке зростання цін у попередні роки вже значною мірою вичерпало потенціал швидких спекулятивних перепродажів. Натомість більш стабільним залишається сегмент оренди, який продовжує демонструвати конкурентну дохідність.

Що буде далі

Подальша динаміка ринку залежатиме від розвитку ситуації на Близькому Сході. Якщо конфлікт затягнеться, це може призвести до більш тривалої паузи та корекції активності інвесторів.

Втім, у разі стабілізації ситуації експерти очікують швидкого повернення покупців – адже Дубай залишається одним із ключових глобальних центрів інвестицій у нерухомість.

Нагадаємо, у Чехії квартири подорожчали на 13%. Аналітики зазначають, що ринок житла в країні залишається під тиском дефіциту новобудов, особливо у великих містах. Саме нестача нових квартир, насамперед у Празі, продовжує підтримувати тенденцію до зростання цін.