Рынок недвижимости Дубая на паузе: инвесторы замерли из-за конфликта на Ближнем Востоке

ОАЭ Дубай небоскребы высотки залив
В дальнейшем динамика рынка будет зависеть от развития ситуации. / Freepik

Рынок жилой недвижимости Дубая много лет демонстрировал стремительный рост. Но сейчас он начал замедляться на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Инвесторы все чаще откладывают соглашения, ожидая развития ситуации в регионе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Logos Press.

Несмотря на то, что непосредственных разрушений в странах Персидского залива почти нет, эхо войны уже влияет на деловую активность. Участники рынка фиксируют первые признаки охлаждения: брокеры и девелоперы говорят о состоянии напряженного ожидания среди покупателей.

Инвесторы берут паузу

По оценкам экспертов, в ближайшие недели количество сделок с недвижимостью может заметно сократиться. Потенциальные покупатели и продавцы занимают выжидательную позицию, пока не станет ясно, как будет развиваться конфликт.

Ключевым фактором остается иностранный спрос, который обеспечивал значительную часть роста рынка в последние годы. Если военное противостояние затянется, риск коррекции цен может возрасти. В то же время, в случае быстрого урегулирования инвесторы могут быстро вернуться на рынок.

Бум предыдущих лет

До сегодняшней напряженности Дубай был одним из самых динамичных рынков недвижимости в мире. По данным аналитического портала Prian, только в 2024 году в эмирате было заключено около 225 тыс. сделок на сумму $187 млрд.

Однако эксперты отмечают, что стремительный рост цен в предыдущие годы уже значительно исчерпал потенциал быстрых спекулятивных перепродаж. Более стабильным остается сегмент аренды, который продолжает демонстрировать конкурентную доходность.

Что будет дальше

Дальнейшая динамика рынка будет зависеть от развития ситуации на Ближнем Востоке. Если конфликт затянется, это может привести к более продолжительной паузе и коррекции активности инвесторов.

Впрочем, в случае стабилизации ситуации эксперты ожидают скорейшего возвращения покупателейведь Дубай остается одним из ключевых глобальных центров инвестиций в недвижимость.

Напомним, в Чехии квартиры подорожали на 13%. Аналитики отмечают, что рынок жилья в стране остается под давлением дефицита новостроек, особенно в крупных городах. Именно недостаток новых квартир, в первую очередь в Праге, продолжает поддерживать тенденцию к росту цен.

Автор:
Ярослава Тюпка