Цены на туры в курорты Египта рухнули на 30% из-за войны на Ближнем Востоке

Война на Ближнем Востоке стремительно сменила туристический рынок: украинцы начали перестраховываться и массово откладывать поездки. Спрос на туры из Украины снизился примерно на 20%, а в отдельных странах Европы продажи упали почти до 50%. На этом фоне туроператоры снизили цены: путевки подешевели на 10–30%, а экономия для пары может достигать $200–300. О том, сколько сейчас стоит отдых на двоих, как ситуация повлияла на бронирование и все ли украинские туристы уже покинули ОАЭ, рассказал в интервью Delo. ua директор турагентства "Поехали с нами" Олег Кулик.

Как ситуация на Ближнем Востоке отразилась на продаже туров?

— Февраль-март — это период активного раннего бронирования, однако из-за событий на Ближнем Востоке спрос на отдых упал примерно на 20% — многие взяли паузу из-за неопределенности. Однако есть и те, кто пользуется падением цен, чтобы сэкономить.

За пределами Украины картина другая. В наших представительствах в Казахстане, Польше, Молдове и Германии падение продаж достигает 50%. Больше всего просел Казахстан, потому что для казахов Объединенные Арабские Эмираты раньше были топовым направлением, а сейчас они ориентируются на Вьетнам, Таиланд и Египет.

А как это отразилось на ценах?

— Цены на любые туры не статические — постоянно меняются. Туристический пакет состоит из двух основных частей: стоимости авиабилета и проживания в отеле. В общем, все зависит от спроса: если туры активно раскупают, цены растут, если спрос падает — опускаются. Плюс на стоимость влияет еще и загруженность самого отеля.

В настоящее время из-за снижения спроса туры подешевели примерно на 10–30%.

Можете привести примеры?

— Например, недельный отдых на двоих в четырехзвездочном (4*) отеле Rehana Sharm в Шарм-эль-Шейхе в феврале стоил 52 000 грн (~1 182 $), а сейчас - 46 000 грн (~1 045 $).

Другие примеры:

The Three Corners Sea Beach Resort: было 64 000 грн (~1 455$), сейчас 56 000 грн (~1 273$)

EMPIRE HOTEL AQUA PARK: было 45 000 грн (~1 023$), сейчас 36 000 грн (~818$)

MIRAGE BAY AQUA PARK: было 49 000 грн (~1 114$), сейчас 40 000 грн (~909$)

В среднем экономия для пары составляет около 200–300 долларов. Для ближайших дат в марте можно найти туры на двоих в Египет всего за 28–30 тыс. грн (~630–680$), включая авиаперелет и трансферы. Чтобы самолет не летел пустым и хоть чуть-чуть вернуть деньги, туроператоры продают невыкупленные места даже ниже себестоимости. К примеру, билет, который стоит 200 евро, могут предлагать всего за 50 евро.

А какая ситуация в странах, где есть ваше представительство?

— Цены за границей, где мы работаем, упали еще больше — в среднем на 300–500 долларов . Европейские туристы ведут себя иначе: они очень чувствительны к новостям. Даже редкие случаи, как дроны в Польше в прошлом году, вызвали панику и потерю интереса к путешествиям. В целом спрос в Европе упал примерно на 30-50% в зависимости от страны, тогда как украинские туристы сейчас сократили покупки туров на 20-30%.

Насколько популярен для украинских туристов был отдых в Объединенные Арабские Эмираты?

— Наиболее популярны Египет, Турция и Болгария — они формируют около 60–70% туристического потока из Украины. Далее следуют Греция, Испания и Черногория. Объединенные Арабские Эмираты занимают всего девятое место, примерно 1% от общего объема. Это преимущественно нишевое направление и более дорогой сегмент, поэтому массовым его назвать сложно.

Остались ли сейчас украинцы в Объединенных Арабских Эмиратах и как они возвращаются домой?

— Да, часть украинцев еще остается в ОАЭ, но их количество постепенно уменьшается — некоторые авиакомпании организовали вывозные рейсы. По нашим оценкам, речь идет о нескольких десятках людей, уехавших от нашей сети.

Стоит помнить, что для многих Эмираты — только транзит: аэропорты Дубая и Дохи — большие международные хабы, через которые туристы летят дальше, например на Мальдивы или в Доминиканской Республике. Когда стыковочные рейсы отменили или изменили расписание, туристам приходилось искать новые маршруты или ждать выгодных вариантов, потому что спрос на билеты вырос, поэтому цены значительно подскочили.

Как восстановился украинский туристический рынок на четвертом году войны?

— Сегодня можно говорить, что рынок вернулся примерно до 40% довоенного уровня 2021 года. Разумеется, полностью восстановиться пока невозможно: нет прямых рейсов из Украины, для мужчин действуют ограничения на выезд, а часть граждан выехала за границу и теперь планирует отдых оттуда.