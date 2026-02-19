Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,29

+0,03

EUR

51,26

+0,09

Готівковий курс:

USD

43,27

43,18

EUR

51,40

51,15

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Туризм в Україні майже вдвічі збільшив податкові надходження за 2025 рік: які регіони заробили найбільше

валізи
Туризм в Україні згенерував понад 4,4 млрд грн податків / Depositphotos

Податкові надходження від туристичної галузі у 2025 році продемонстрували стрімке зростання, сягнувши 4 млрд 426,2 млн грн, що на 50,6% більше порівняно з показником 2024 року.

Як пише Delo.ua, посилаючись на  "Інтерфакс-Україна", про це йдеться у річному звіті Державного агентства розвитку туризму України (ДАРТ).

Згідно зі звітом, позитивна динаміка спостерігається навіть за умови виключення певних категорій послуг.

Як повідомила голова ДАРТ Наталя Табака, без врахування підприємств за КВЕД 79.90 (надання послуг із бронювання), зростання податків склало 35,7%, а загальна сума досягла 3 млрд 987,8 млн грн.  

За даними агентства, загальна кількість платників податків на кінець року становила 20,7 тис., серед них 3,7 тис. юридичних осіб (+5,3%) та 16,9 тис. фізичних осіб-підприємців (+20,7%).

Загальне зростання кількості платників податків у туризмі в 2025 році проти 2024-го становило 17,6% (без врахування КВЕД 79.90 – 7%).

Лідери серед регіонів

Місцеві бюджети у 2025 році сукупно отримали 359 млн грн туристичного збору, що на 31,5% більше, ніж у попередньому році. Серед лідерів за сумою надходжень:

  • Київ — 70 млн грн;
  • Львівська область — 63 млн грн;
  • Івано-Франківська область — 46 млн грн;
  • Закарпатська область — 31,9 млн грн;
  • Черкаська область — 28,5 млн грн;
  • Одеська область — 20,3 млн грн.

Зазначається, що У 2025 році ДАРТ витратило лише 15,6 млн грн із виділених 22,8 млн грн, повернувши державі понад 7 млн грн заощаджених коштів.

Попри економію, агентство перевиконало річний план — замість 8 міжнародних заходів організували 15, а кількість виданих ліцензій склала 24 замість запланованих 15.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року туристичний збір поповнив місцеві бюджети на 359 млн грн. Це на 86 млн грн більше, ніж громади отримали у 2024-му. Тобто за рік надходження зросли на 31,5%.

Автор:
Тетяна Бесараб