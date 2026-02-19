Туризм в Україні майже вдвічі збільшив податкові надходження за 2025 рік: які регіони заробили найбільше

Податкові надходження від туристичної галузі у 2025 році продемонстрували стрімке зростання, сягнувши 4 млрд 426,2 млн грн, що на 50,6% більше порівняно з показником 2024 року.

Як пише Delo.ua, посилаючись на "Інтерфакс-Україна", про це йдеться у річному звіті Державного агентства розвитку туризму України (ДАРТ).

Згідно зі звітом, позитивна динаміка спостерігається навіть за умови виключення певних категорій послуг.

Як повідомила голова ДАРТ Наталя Табака, без врахування підприємств за КВЕД 79.90 (надання послуг із бронювання), зростання податків склало 35,7%, а загальна сума досягла 3 млрд 987,8 млн грн.

За даними агентства, загальна кількість платників податків на кінець року становила 20,7 тис., серед них 3,7 тис. юридичних осіб (+5,3%) та 16,9 тис. фізичних осіб-підприємців (+20,7%).

Загальне зростання кількості платників податків у туризмі в 2025 році проти 2024-го становило 17,6% (без врахування КВЕД 79.90 – 7%).

Лідери серед регіонів

Місцеві бюджети у 2025 році сукупно отримали 359 млн грн туристичного збору, що на 31,5% більше, ніж у попередньому році. Серед лідерів за сумою надходжень:

Київ — 70 млн грн;

— 70 млн грн; Львівська область — 63 млн грн;

— 63 млн грн; Івано-Франківська область — 46 млн грн;

— 46 млн грн; Закарпатська область — 31,9 млн грн;

— 31,9 млн грн; Черкаська область — 28,5 млн грн;

— 28,5 млн грн; Одеська область — 20,3 млн грн.

Зазначається, що У 2025 році ДАРТ витратило лише 15,6 млн грн із виділених 22,8 млн грн, повернувши державі понад 7 млн грн заощаджених коштів.

Попри економію, агентство перевиконало річний план — замість 8 міжнародних заходів організували 15, а кількість виданих ліцензій склала 24 замість запланованих 15.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року туристичний збір поповнив місцеві бюджети на 359 млн грн. Це на 86 млн грн більше, ніж громади отримали у 2024-му. Тобто за рік надходження зросли на 31,5%.