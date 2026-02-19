Запланована подія 2

Туризм в Украине почти вдвое увеличил налоговые поступления за 2025 год: какие регионы заработали больше всего

чемоданы
Туризм в Украине сгенерировал более 4,4 млрд грн налогов / Depositphotos

Налоговые поступления от туристической отрасли в 2025 году продемонстрировали стремительный рост, достигнув 4 млрд 426,2 млн грн, что на 50,6% больше по сравнению с показателем 2024 года.

Как пишет Delo.ua, ссылаясь на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в годовом отчете Государственного агентства развития туризма Украины (ДАРТ).

Согласно отчету, положительная динамика наблюдается даже при исключении определенных категорий услуг.

Как сообщила председатель ДАРТ Наталья Табака, без учета предприятий за КВЭД 79.90 (оказание услуг по бронированию) рост налогов составил 35,7%, а общая сумма достигла 3 млрд 987,8 млн грн .

По данным агентства, общее количество налогоплательщиков на конец года составило 20,7 тыс., в том числе 3,7 тыс. юридических лиц (+5,3%) и 16,9 тыс. физических лиц-предпринимателей (+20,7%).

Общий рост количества налогоплательщиков в туризме в 2025 году против 2024 составил 17,6% (без учета КВЭД 79.90 – 7%).

Лидеры среди регионов

Местные бюджеты в 2025 году совокупно получили 359 млн. грн. туристического сбора, что на 31,5% больше, чем в предыдущем году. Среди лидеров по сумме поступлений:

  • Киев - 70 млн грн;
  • Львовская область - 63 млн грн;
  • Ивано-Франковская область - 46 млн грн;
  • Закарпатская область - 31,9 млн грн;
  • Черкасская область - 28,5 млн грн;
  • Одесская область - 20,3 млн грн.

Отмечается, что В 2025 году ДАРТ потратило лишь 15,6 млн грн из выделенных 22,8 млн грн, вернув государству более 7 млн грн сэкономленных средств.

Несмотря на экономию, агентство перевыполнило годовой план — вместо 8 международных мероприятий организовали 15, а количество выданных лицензий составило 24 вместо запланированных 15.

Напомним, по итогам 2025 туристический сбор пополнил местные бюджеты на 359 млн грн. Это на 86 млн грн больше, чем общины получили в 2024 году. То есть, за год поступления выросли на 31,5%.

Автор:
Татьяна Бессараб