Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,10

+0,11

EUR

51,13

+0,09

Наличный курс:

USD

43,24

43,15

EUR

51,52

51,40

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Львовщина, Франковщина, Закарпатье и Киев возглавили рейтинг туристических направлений Украины

туризм
Поступления от туристического сбора выросли более чем на треть / Shutterstock

С начала года Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская области и Киев возглавили рейтинг самых привлекательных туристических направлений в Украине. В январе 2026 года местные бюджеты получили 28,4 млн. грн. туристического сбора, что на 14,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда было перечислено 24,9 млн. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ГНС.

Наибольшие поступления обеспечили следующие регионы: Львовская область – 5,9 млн грн, Ивано-Франковская область – 5,6 млн грн, Киев – 5,6 млн грн и Закарпатская область – 3 млн грн.

Туристический сбор уплачивается во время временного проживания в гостиницах, хостелах, усадьбах и других местах: граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства.

В налоговой отмечают, что эти средства являются важным источником доходов для общин и направляются на развитие туристической инфраструктуры, обустройство локаций, популяризацию маршрутов и улучшение условий пребывания гостей.

Не подлежат уплате туристического сбора лица с инвалидностью, дети с инвалидностью, сопровождающие лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью (не более одного сопровождающего), а также ветераны войны.

Напомним, по итогам 2025 туристический сбор пополнил местные бюджеты на 359 млн грн. Это на 86 млн грн больше, чем общины получили в 2024 году. То есть, за год поступления выросли на 31,5%.

Автор:
Татьяна Гойденко