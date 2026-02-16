Львовщина, Франковщина, Закарпатье и Киев возглавили рейтинг туристических направлений Украины

С начала года Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская области и Киев возглавили рейтинг самых привлекательных туристических направлений в Украине. В январе 2026 года местные бюджеты получили 28,4 млн. грн. туристического сбора, что на 14,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда было перечислено 24,9 млн. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ГНС.

Наибольшие поступления обеспечили следующие регионы: Львовская область – 5,9 млн грн, Ивано-Франковская область – 5,6 млн грн, Киев – 5,6 млн грн и Закарпатская область – 3 млн грн.

Туристический сбор уплачивается во время временного проживания в гостиницах, хостелах, усадьбах и других местах: граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства.

В налоговой отмечают, что эти средства являются важным источником доходов для общин и направляются на развитие туристической инфраструктуры, обустройство локаций, популяризацию маршрутов и улучшение условий пребывания гостей.

Не подлежат уплате туристического сбора лица с инвалидностью, дети с инвалидностью, сопровождающие лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью (не более одного сопровождающего), а также ветераны войны.

Напомним, по итогам 2025 туристический сбор пополнил местные бюджеты на 359 млн грн. Это на 86 млн грн больше, чем общины получили в 2024 году. То есть, за год поступления выросли на 31,5%.