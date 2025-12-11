США планируют ввести проверки историй социальных сетей туристов за последние пять лет: причины

Администрация президента Дональда Трампа продолжает ужесточать ограничения на поездки для иностранных посетителей. Теперь США планируют ввести проверку персональных данных, непосредственно касающуюся туристов, пользующихся программой безвизового въезда (Visa Waiver Program).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает CNBC.

Согласно сообщению, опубликованному Таможенной и пограничной службой США (CBP), туристы, в частности из Великобритании, Австралии, Франции и Японии, будут обязаны предоставлять пятилетнюю историю своих аккаунтов в социальных сетях в составе заявки на посещение страны.

Новые требования въезда в США

Туристы из стран-участниц программы безвизового въезда подают заявку через электронную систему авторизации поездок (ESTA). Предлагаемая проверка социальных сетей станет "обязательным элементом данных" в составе настоящей заявки.

Кроме проверки ваших публикаций и активности в соцсетях за последние пять лет, Пограничная служба США также планирует собирать "несколько ценных полей данных", включая:

адреса электронной почты заявителей за последние 10 лет;

номера телефонов, которые использовались за последние пять лет;

имена и данные членов семьи.

Причины усиления контроля

Дополнительно к детальной проверке коммуникационных данных от заявителей также ожидается загрузка "селфи". В CBP объясняют, что это должно улучшить процессы проверки и лучше определить, является ли лицо законным владельцем документов, используемых для получения разрешения ESTA.

Этот план является прямым продолжением ряда мер, которые Трамп ввел для ограничения передвижения иностранных путешественников после того, как мужчину из Афганистана обвинили в стрельбе возле Белого дома. Президент ранее заявлял, что ужесточает иммиграционные правила, обвиняя своего предшественника во "впуске миллионов" людей.

В настоящее время предложение не является окончательным. Общественности предоставлено 60-дневное предупреждение с запросами на комментарии, и оно может претерпеть некоторые изменения.

Напомним, 11 декабря администрация президента США Дональда Трампа официально открыла новую, эксклюзивную иммиграционную программу - "Золотая карта Трампа". Эта программа предлагает негражданам США значительно ускоренный путь к получению вида на жительство и работу в стране, но достаточно высокой цене — 1 миллион долларов.