$100 тыс. за H-1B: как подорожание американской визы повлияет на украинский IT-рынок

В США резко изменили правила для иностранных специалистов: теперь рабочая виза H-1B стоит 100 тысяч долларов. Это самое большое удорожание за всю историю программы, которая открывала путь к американскому рынку для тысяч инженеров, разработчиков и ученых со всего мира.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на DOU .

Виза H-1B – ключевой инструмент для американских компаний, позволяющий нанимать иностранных специалистов в сферах IT, инженерии, медицины и финансов. Раньше расходы работодателя составляли от $2000 до $5000, но с 1 октября любая новая петиция на H-1B требует уплаты $100 тысяч.

Администрация США объясняет это стремлением защитить внутренний рынок труда и стимулировать наем американских граждан, утверждая, что программа часто использовалась для замены американских работников более дешевой иностранной рабочей силой.

В 2025 году наибольшую часть виз получали сотрудники глобальных корпораций: Amazon, Microsoft, Meta, Apple, Google. Бизнес-сообщества США уже выразили обеспокоенность, что резкое удорожание может нанести ущерб экономике и повлечь "отлив мозгов" в другие страны.

Для украинских IT-компаний новые правила H-1B имеют неоднозначные последствия. Эксперты сходятся во мнении, что хотя прямые релокации в США станут менее доступными, американские компании будут вынуждены искать альтернативы, в частности, сотрудничать с удаленными командами и аутсорс-компаниями. Дмитрий Овчаренко, CEO&Founder ALCOR и посол Ассоциации IT Ukraine в США, называет это "крутой новостью для экспорта IT-услуг".

По прогнозам аналитического агентства ISG, новая структура H-1B заставит американский бизнес пересмотреть оффшорные стратегии, увеличивая долю отдаленных контрактов с командами за пределами США.

Виталий Нужный, руководитель региона СЕЭ в Ciklum, добавляет, что для украинских компаний это выгодно: американским клиентам проще и дешевле работать с украинскими сервисными командами, что открывает новые возможности для Украины как одного из ведущих деливеров-центров в Восточной Европе. В то же время, для украинских IT-специалистов H-1B никогда не была популярна: по данным экспертов, в США по этой программе работает не более 2000 украинцев.

Андрей Живолович, CEO Precoro, называет шаг администрации США "выстрелом себе в ногу". По его словам, когда компания релокует специалиста, он платит налоги и тратит деньги в США, а когда отдают работу на аутсорс, эти средства покидают страну. Он предостерегает от чрезмерного оптимизма, ведь в будущем США могут ограничить и аутсорс, например в Индию.

Несмотря на осложнения с H-1B, у украинских специалистов есть альтернативы. Это, в частности, образовательные визы F-1 с последующей возможностью работать по программе OPT, виза J-1 для стажировок, корпоративная виза L-1 для перевода внутри компании и cap-exempt H-1B для неприбыльных организаций или исследовательских учреждений.

Что касается других рынков, эксперты указывают на Китай как потенциальную альтернативу из-за новой упрощенной визы "К". Однако она имеет ряд препятствий: языковой барьер, вопросы защиты интеллектуальной собственности, ограниченный доступ к открытым данным и неопределенность механизмов программы. Китай почти никогда не предоставляет иностранцам гражданство, что делает долгосрочную релокацию менее привлекательной.

Украинские эксперты соглашаются с тем, что США остаются наиболее привлекательным рынком. Андрей Живолович отмечает, что американский рынок отличается уровнем капитализации публичных компаний, открытостью и защитой прав, а культурная и экономическая близость Украины с Западом делает переориентацию на Китай или другие азиатские рынки сложной. В перспективе, если компании будут искать альтернативу США, наиболее вероятной станет Канада.

Напомним, в сентябре Трамп подписал указ о пересмотре виз для квалифицированных иностранных работников по программе H-1B. Теперь федеральное правительство начнет прибавлять к ним ежегодный сбор в размере $100 000. Больше всего это решение ударит по индийской ІТ-индустрии. Специалистов из Индии активно нанимали на работу американские технологические компании.