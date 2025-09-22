Трамп установил сбор $100 тысяч за рабочие визы США для иностранцев: индийская ИТ-индустрия оказалась под ударом

Президент США Дональд Трамп подписал указ о пересмотре виз для квалифицированных иностранных работников по программе H-1B. Теперь федеральное правительство начнет прибавлять к ним ежегодный сбор в размере $100 000. Больше всего это решение ударит по индийской ИТ-индустрии. Специалистов из Индии активно нанимали на работу американские технологические компании.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет Reuters.

Нанимайте американцев

Теперь компании, нанимающие квалифицированных иностранных работников, должны будут платить $100 000 ежегодно за каждого работника, работающего по этой визе, в течение максимум шести лет.

"Прекратите привозить людей, чтобы они забирали наши рабочие места. Вот какая тут политика", - сказал Трамп во время телефонного разговора с журналистами после подписания указа.

"Или человек очень ценен для компании и Америки, или он поедет, и компания наймет американца. И именно в этом заключается смысл иммиграции: нанимать американцев и убедиться, что приезжающие люди являются лучшими из лучших. Нужно остановить чепуху, когда людей просто пускают в страну по этим визам, которые сказался изданы", - сказал Говар.

Многие отрасли полагаются на визы H-1B для укомплектования рабочих мест, в том числе технологическая и финансовая, пишет BBC.

Это изменение может нанести серьезный удар по технологическому сектору, который в значительной степени зависит от квалифицированных работников из Индии и Китая.

Согласно правительственной статистике, по состоянию на конец июня у компании Amazon было более 10 000 работников с визами H-1B, согласно правительственным данным — гораздо больше, чем любая другая компания.

Среди других крупнейших пользователей – Microsoft, Meta, Apple, Google, JPMorgan Chase, Walmart и Deloitte.

Индийская ИТ-индустрия под ударом

Согласно данным правительства США, Индия в прошлом году была крупнейшим бенефициаром виз H-1B, на которую приходилось 71% одобренных виз, тогда как Китай занял второе место с большим отрывом – 11,7%. Шаг Трампа по реорганизации программы H-1B заставит ИТ-компании увеличить наем граждан США и владельцев.

Решение Дональда Трампа по сокращению виз H-1B грозит переписать правила для индийской ИТ-индустрии с оборотом 280 миллиардов долларов.

Визовая программа H-1B активно используется индийскими аутсорсинговыми фирмами, а также американским технологическим сектором для привлечения квалифицированных работников из-за границы. Финансовые компании и консалтинговые фирмы также используют эту программу, которая предоставляет десятки тысяч виз

Хотя Трамп стремится защитить рабочие места в США, ущемляя приток иммигрантов, новые правила могут иметь обратный эффект, прогнозирует Bloomberg. Они, вероятно, увеличат издержки для американских корпораций и заставят их активизировать расширение своих так называемых глобальных центров развития в Индии.

Напомним, власти США ужесточили правила выдачи неиммиграционных виз, включая туристические визы B1/B2, обязав заявителей подавать документы в стране гражданства или проживания. Для граждан Украины определены два пункта подачи заявлений – Краков и Варшава.