США ужесточили правила выдачи туристических виз: украинцы будут подавать документы в Кракове и Варшаве

Власти США усилили правила выдачи неиммиграционных виз, включая туристические визы B1/B2, обязав заявителей подавать документы в стране гражданства или проживания. Для граждан Украины определены два пункта подачи заявлений – Краков и Варшава.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится на сайте Госдепа США.

Украинцы будут подавать заявления в Польше

Для граждан стран, где американские посольства и консульства не выдают визы, определен список городов в других государствах, где можно подать документы.

В этом списке указаны 17 стран.

Для граждан Украины определены два пункта подачи заявлений – Краков и Варшава. Киев в списке не упоминается.

В то же время отмечается, что записывающимся на собеседования за пределами страны своего проживания может быть сложнее получить визу.

Госдеп также предупредил о более продолжительных сроках ожидания интервью для получения визы.

Исключения из этих правил были сделаны для виз типа A, G, C-2, C-3, а также для дипломатических виз.

"Редкие исключения также могут быть сделаны в гуманитарных или медицинских случаях, а также по внешнеполитическим причинам", - заявили в Госдепартаменте США.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что убежавшие от войны украинцы могут оставаться в Соединенных Штатах до ее завершения.

Трамп запретил гражданам 12 стран въезд в США

Дональд Трамп 4 июня подписал указ о полного ограничения въезда в США граждан 12 стран из-за рисков безопасности.

Согласно приказу полностью запрещен въезд в США гражданам Афганистана, Мьянмы, также известной как Бирма, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Кроме того, Трамп частично ограничил въезд для жителей еще 7 стран: Бурунди, Куба, Лаос, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистан и Венесуэла.

Также администрация Трампа рассматривает возможность существенного расширения ограничений на въезд в Соединенные Штаты. граждан еще 36 стран.