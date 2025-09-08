Запланована подія 2

Читать на русском

США посилили правила видачі туристичних віз: українці подаватимуть документи в Кракові та Варшаві

Влада США посилила правила видачі неімміграційних віз, включаючи туристичні візи B1/B2, зобов’язавши заявників подавати документи в країні громадянства або проживання. Для громадян України визначено два пункти подання заяв — Краків і Варшава.

Як пише Delo.ua, про це йдеться на сайті Держдепу США.

Українці подаватимуть заяви в Польщі

Для громадян країн, де американські посольства та консульства не видають візи, визначено список міст в інших державах, де можна подати документи.

Загалом у цьому списку зазначені 17 країн.

Для громадян України визначено два пункти подання заяв — Краків і Варшава. Київ у списку не згадується.

Водночас зазначається, що тим, хто записується на співбесіди за межами країни свого проживання, може бути складніше отримати візу.

Держдеп також попередив про більш тривалі терміни очікування інтерв'ю для отримання візи.

Винятки з цих правил зробили для віз типу A, G, C-2, C-3, а також для дипломатичних віз.

"Рідкісні винятки також можуть бути зроблені в гуманітарних або медичних випадках, а також з зовнішньополітичних причин", - заявили в Держдепартаменті США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що українці, які втекли від війни, можуть залишатися у Сполучених Штатах до її завершення. 

Трамп заборонив громадянам 12 країн в'їзд до США

Дональд Трамп 4 червня підписав указ щодо повного обмеження в'їзду до США громадян 12 країн через безпекові ризики. 

 Згідно з наказом, повністю заборонено вʼїзд до США громадянам Афганістану, М'янми, також відомої як Бірма, Чаду, Республіки Конго, Екваторіальної Гвінеї, Еритреї, Гаїті, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену.

Крім того, Трамп частково обмежив в’їзд для жителів ще 7 країн: Бурунді, Куба, Лаос, Сьєрра-Леоне, Того, Туркменістан та Венесуела.

Також адміністрація Трампа розглядає можливість суттєвого розширення обмежень на в’їзд до Сполучених Штатів для громадян ще 36 країн. 

Автор:
Світлана Манько