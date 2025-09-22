Трамп встановив збір $100 тисяч за робочі візи США для іноземців: індійська ІТ-індустрія опинилася під ударом

Президент США Дональд Трамп підписав указ про перегляд віз для кваліфікованих іноземних працівників за програмою H-1B. Тепер федеральний уряд почне додавати до них щорічний збір у розмірі $100 000. Найбільше це рішення вдарить по індійській ІТ-індустрії. Фахівців з Індії активно наймали на роботу американські технологічні компанії.

Як повідомляє Delo.ua, про це пише Reuters.

Наймайте американців

Відтепер компанії, які наймають кваліфікованих іноземних працівників, повинні будуть сплачувати $100 000 щороку за кожного працівника, що працює за цією візою, протягом максимум шести років.

"Припиніть привозити людей, щоб вони забирали наші робочі місця. Ось яка тут політика", — сказав Трамп під час телефонної розмови з журналістами після підписання указу.

"Або людина є дуже цінною для компанії та Америки, або вона поїде, і компанія найме американця. І саме в цьому полягає сенс імміграції: наймати американців і переконатися, що люди, які приїжджають, є найкращими з найкращих. Потрібно зупинити нісенітницю, коли людей просто пускають у країну за цими візами, які видавалися безкоштовно", — сказав міністр торгівлі Говард Лутнік.

Багато галузей покладаються на візи H-1B для укомплектування робочих місць, зокрема технологічна та фінансова, пише BBC.

Ця зміна може завдати серйозного удару по технологічному сектору, який значною мірою залежить від кваліфікованих працівників з Індії та Китаю.

Згідно з урядовою статистикою, станом на кінець червня компанія Amazon мала понад 10 000 працівників із візами H-1B, згідно з урядовими даними — набагато більше, ніж будь-яка інша компанія.

Серед інших найбільших користувачів — Microsoft, Meta, Apple, Google, JPMorgan Chase, Walmart і Deloitte.

Індійська ІТ-індустрія під ударом

Згідно з даними уряду США, Індія минулого року була найбільшим бенефіціаром віз H-1B, на яку припадало 71% схвалених віз, тоді як Китай посів друге місце з великим відривом – 11,7%.Крок Трампа щодо реорганізації програми H-1B змусить ІТ-компанії збільшить найм громадян США та власників грін-карт, пише Bloomberg.

Рішення Дональда Трампа щодо скорочення віз H-1B загрожує переписати правила для індійської ІТ-індустрії з оборотом 280 мільярдів доларів.

Візова програма H-1B активно використовується індійськими аутсорсинговими фірмами, а також американським технологічним сектором для залучення кваліфікованих працівників з-за кордону. Фінансові компанії та консалтингові фірми також використовують цю програму, яка надає десятки тисяч віз

Хоча Трамп прагне захистити робочі місця в США, обмежуючи приплив іммігрантів, нові правила можуть мати зворотний ефект, прогнозує Bloomberg. Вони, ймовірно, збільшать витрати для американських корпорацій і змусять їх активізувати розширення своїх так званих глобальних центрів розвитку в Індії.

Нагадаємо, влада США посилила правила видачі неімміграційних віз, включаючи туристичні візи B1/B2, зобов’язавши заявників подавати документи в країні громадянства або проживання. Для громадян України визначено два пункти подання заяв — Краків і Варшава.