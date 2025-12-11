В США официально запустили программу "Золотая карта Трампа": стоимость визы — 1 миллион долларов

Администрация президента США Дональда Трампа официально открыла новую, эксклюзивную иммиграционную программу – "Золотая карта Трампа". Эта программа предлагает негражданам США значительно ускоренный путь к получению вида на жительство и работу в стране, но за достаточно высокую цену — 1 миллион долларов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Сам президент Трамп назвал ее "Грин-картой, но гораздо лучше. Намного более мощным, гораздо более надежным путем". Цель программы – привлечь в США людей, которые принесут существенную пользу американской экономике и наполнят Казначейство миллиардами долларов.

Стоимость и этапы оплаты

Процесс получения "Золотой карты" является двухступенчатым и начинается на официальном сайте Trumpcard.gov, где уже размещена кнопка "подать заявку сейчас".

Этап 1. Первоначально заинтересованные заявители должны уплатить Министерству внутренней безопасности США сбор в размере $15 000. Эта сумма покрывает расходы на скорую проверку биографических данных и ускоренную обработку заявки.

Этап 2. После успешного прохождения проверки заявители должны внести "взнос" (на вебсайте это также называют "подарком") в размере $1 миллиона. После осуществления этого взноса лицо получает визу, подобную "зеленой карте", которая дает право жить и работать в Соединенных Штатах.

Министр торговли Соединенных Штатов Говард Лутник заявил, что ожидает, что эта программа принесет Казначейству "миллиарды, миллиарды долларов". Он сообщил, что уже при предварительной регистрации около 10 000 человек проявили заинтересованность в этой программе.

Преимущества "Золотой карты"

Администрация Трампа позиционирует эту визу как способ привлечь в Соединенные Штаты исключительно тех людей, которые принесут максимальную пользу экономике.

Лутник открыто сравнил новых владельцев "Золотой карты" с "рядовыми" владельцами обычных "зеленых карт". Он утверждает, что состоятельные инвесторы будут зарабатывать больше и меньше полагаться на социальную помощь, в отличие от среднестатистических владельцев "Грин-карт".

Эта программа является противовесом общему жесткому курсу администрации Трампа по иммиграции, включавшему массовую депортацию нелегальных мигрантов и меры по предотвращению легальной иммиграции.

Отдельное предложение для бизнеса

Помимо индивидуальной визы, существует также корпоративная версия "Золотой карты". Она позволяет компаниям ускоренно получать визы для своих высококвалифицированных иностранных сотрудников. Стоимость этой корпоративной версии составляет $2 миллиона за каждого сотрудника, которого компания хочет трудоустроить в США.

Green Card для украинцев

"Грин-карта" (Green Card) – это официальное разрешение на постоянное проживание в Соединенных Штатах Америки. Украинцы, которые планируют переезд в США, часто обращаются именно к этой программе. Документ предоставляет возможность жить в Соединенных Штатах (не продлевая визы), право работать практически на любой работе или открывать собственный бизнес без необходимости спонсора (в отличие от рабочих виз).

Получить Грин-карту можно разными путями: через семейное воссоединение, трудоустройство, политическое убежище или самое популярное участие в ежегодной Лотерее Diversity Visa (DV).

Напомним, в сентябре Трамп установил сбор $100 тысяч за рабочие визы США для иностранцев . Визовая программа H-1B активно используется индийскими аутсорсинговыми фирмами, а также американским технологическим сектором для привлечения квалифицированных работников из-за границы.