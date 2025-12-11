В США офіційно запустили програму "Золота картка Трампа": вартість візи — 1 мільйон доларів

Адміністрація президента США Дональда Трампа офіційно відкрила нову, ексклюзивну імміграційну програму – "Золота картка Трампа". Ця програма пропонує негромадянам США значно прискорений шлях до отримання дозволу на проживання та роботу в країні, але за досить високу ціну — 1 мільйон доларів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Сам президент Трамп назвав її "Грін-картою, але набагато кращою. Набагато потужнішою, набагато надійнішим шляхом". Мета програми — залучити до США людей, які принесуть суттєву користь американській економіці та наповнять Казначейство мільярдами доларів.

Вартість та етапи оплати

Процес отримання "Золотої картки" є двоступеневим і починається на офіційному вебсайті Trumpcard.gov, де вже розміщена кнопка "подати заявку зараз".

Етап 1. Спочатку зацікавлені заявники повинні сплатити Міністерству внутрішньої безпеки США збір у розмірі $15 000. Ця сума покриває витрати на швидку перевірку біографічних даних та прискорену обробку заявки.

Етап 2. Після успішного проходження перевірки заявники повинні зробити "внесок" (на вебсайті це також називають "подарунком") у розмірі $1 мільйона. Після здійснення цього внеску особа отримує візу, подібну до "зеленої карти", що надає право жити та працювати в Сполучених Штатах.

Міністр торгівлі Сполучених Штатів Говард Лутнік заявив, що очікує, що ця програма принесе Казначейству "мільярди, мільярди доларів". Він повідомив, що вже під час попередньої реєстрації близько 10 000 осіб виявили зацікавленість у цій програмі.

Переваги "Золотої картки"

Адміністрація Трампа позиціонує цю візу як спосіб залучити до Сполучених Штатів виключно тих людей, які принесуть максимальну користь економіці.

Лутнік відкрито порівняв нових власників "Золотої картки" з "пересічними" власниками звичайних "зелених карток". Він стверджує, що заможні інвестори будуть заробляти більше і менше покладатимуться на соціальну допомогу, на відміну від середньостатистичних власників "Грін-карт".

Ця програма є противагою загальному жорсткому курсу адміністрації Трампа щодо імміграції, який включав масову депортацію нелегальних мігрантів та заходи із запобігання легальній імміграції.

Окрема пропозиція для бізнесу

Крім індивідуальної візи, існує також корпоративна версія "Золотої картки". Вона дозволяє компаніям прискорено отримувати візи для своїх висококваліфікованих іноземних співробітників. Вартість цієї корпоративної версії становить $2 мільйони за кожного співробітника, якого компанія хоче працевлаштувати в США.

Green Card для українців

"Грін-карта" (Green Card) — це офіційний дозвіл на постійне проживання у Сполучених Штатах Америки. Українці, які планують переїзд до США, часто звертаються саме до цієї до програми. Документ надає можливість жити у Сполучених Штатах (не продовжуючи візи), право працювати практично на будь-якій роботі чи відкривати власний бізнес без необхідності мати спонсора (на відміну від робочих віз).

Отримати Грін-карту можна різними шляхами: через сімейне возз’єднання, працевлаштування, політичний притулок або найпопулярніший — участь у щорічній Лотереї Diversity Visa (DV).

Нагадаємо, у вересні Трамп встановив збір $100 тисяч за робочі візи США для іноземців. Візова програма H-1B активно використовується індійськими аутсорсинговими фірмами, а також американським технологічним сектором для залучення кваліфікованих працівників з-за кордону.