США планують запровадити перевірки історій соціальних мереж туристів за останні п’ять років: причини

Адміністрація президента Дональда Трампа продовжує посилювати обмеження на поїздки для іноземних відвідувачів. Тепер США планують запровадити перевірку персональних даних, що безпосередньо стосуватиметься туристів, які користуються програмою безвізового в’їзду (Visa Waiver Program).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє CNBC.

Згідно з повідомленням, опублікованим Митною та прикордонною службою США (CBP), туристи, зокрема з Великої Британії, Австралії, Франції та Японії, будуть зобов’язані надавати п’ятирічну історію своїх акаунтів у соціальних мережах у складі заявки на відвідування країни.

Нові вимоги в’їзду в США

Туристи з країн-учасниць програми безвізового в’їзду подають заявку через електронну систему авторизації подорожей (ESTA). Запропонована перевірка соціальних мереж стане "обов’язковим елементом даних" у складі цієї заявки.

Окрім перевірки ваших публікацій та активності в соцмережах за останні п’ять років, Прикордонна служба США також планує збирати "кілька цінних полів даних", включаючи:

адреси електронної пошти заявників за останні 10 років;

номери телефонів, що використовувалися протягом останніх п’яти років;

імена та дані членів сім’ї.

Причини посилення контролю

Додатково до детальної перевірки комунікаційних даних, від заявників також очікується завантаження "селфі". У CBP пояснюють, що це має покращити процеси перевірки та краще визначити, чи є особа законним власником документів, що використовуються для отримання дозволу ESTA.

Цей план є прямим продовженням низки заходів, які Трамп запровадив для обмеження пересування іноземних мандрівників після того, як чоловіка з Афганістану звинуватили у стрілянині біля Білого дому. Президент раніше заявляв, що посилює імміграційні правила, звинувачуючи свого попередника у "впусканні мільйонів" людей.

Наразі пропозиція не є остаточною. Громадськості надано 60-денне попередження із запитами на коментарі, і вона може зазнати деяких змін.

Нагадаємо, 11 грудня адміністрація президента США Дональда Трампа офіційно відкрила нову, ексклюзивну імміграційну програму – "Золота картка Трампа". Ця програма пропонує негромадянам США значно прискорений шлях до отримання дозволу на проживання та роботу в країні, але за досить високу ціну — 1 мільйон доларів.