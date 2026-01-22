Поступления выросли почти на треть: сколько получили общины от туристического сбора в прошлом году

Украинцы продолжают поддерживать собственную экономику, путешествуя по стране даже в самые сложные времена. По итогам 2025 туристический сбор пополнил местные бюджеты на 359 млн грн. Это на 86 млн грн больше, чем общины получили в 2024 году. То есть, за год поступления выросли на 31,5%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной налоговой службы.

Регионы-лидеры

Больше всего средств в сокровищницам принесли популярные направления, которые остаются лидерами по уровню гостеприимства. Больше всего средств от путешественников получили следующие общины:

Киев - 70,6 млн грн;

Львовская область - 63,1 млн грн;

Ивано-Франковская область - 46,2 млн грн;

Закарпатье - 31,9 млн грн.

Основной взнос внес бизнес (юридические лица), уплатив почти 200 млн грн, что на 34,7% больше предыдущих показателей. Физические лица также продемонстрировали активность, уплатив 159 млн. грн. сбора.

Куда уходят эти деньги?

Важно понимать, что каждая гривна туристического сбора – это вклад в комфорт туристов и жителей общин. В ГНС отметили: " Туристический сбор является важным источником наполнения местных бюджетов, ведь его средства направляются на развитие туристической инфраструктуры, благоустройство территорий и качество услуг в общинах " .

Напомним, в течение трех кварталов 2025 года поступления от туристического сбора в Украине составляли 234,3 млн грн, что на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года.