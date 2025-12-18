Поступления от туристического сбора за три квартала выросли на 35%

За три квартала 2025 года поступления от туристического сбора в Украине составили 234,3 млн грн, что на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Туристический сбор платят украинские туристы в размере до 40 грн в сутки, иностранные — до 400 грн. Средства поступают в государственный и местные бюджеты.

По данным дашборда, лидерами по объемам туристического сбора в 2025 году стали Киев (52,8 млн. грн.), Львовская область (42,5 млн. грн.), Ивано-Франковская область (32,4 млн. грн.), Закарпатская область (21,1 млн. грн.) и Киевская область (13 млн. грн.).

Наибольший рост налоговых поступлений в сфере гостиничной деятельности зафиксирован в Киеве – 252 млн грн, Львовской области – 127 млн грн и Ивано-Франковской области – 83,7 млн грн.

В целом, налоговые поступления от всей сферы туризма выросли на 40%. За первое полугодие 2025 года они превысили 1,8 млрд. грн.

Туристический дашборд, разработанный совместно Минразвития и Государственным агентством по развитию туризма, впервые объединяет полную статистику отрасли. Данные охватывают период с 2022 года по первое полугодие 2025 года и собраны из государственных реестров.

Инструмент отражает туристическую активность, популярные маршруты и направления, среднюю продолжительность пребывания туристов, более 10 тысяч туристических и культурных объектов, горнолыжные курорты и объекты экстремального туризма. Среди самых популярных направлений – Киев, Львов, Карпаты, Одесса и Закарпатье.

Отдельный блок дашборда посвящен детенизации отрасли и кадровым потребностям. В частности, во втором квартале 2025 года во Львовской области в сфере общественного питания было зафиксировано 1853 вакансии при 670 кандидатах.

Дашборд используется как аналитический инструмент формирования государственной политики, регионального планирования, развития туристического бизнеса и привлечения инвестиций в туристическую инфраструктуру.

Добавим, в январе-сентябре 2025 года уплата туристического сбора выросла на 35,7% по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году. В этом году местные бюджеты получили 234,4 млн. грн., тогда как в прошлом году поступило 172,8 млн. гривен.