Налоги от туристической отрасли превысили довоенные показатели: почти 800 млн грн против 629 млн грн за три месяца

Туристическая отрасль Украины уже вернулась к довоенному уровню доходов и продолжает набирать обороты. В первом квартале 2025 года бюджет пополнился почти на 799 млн грн от туризма. Это на 30% больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда налоговые поступления составили 616 млн грн, и почти вдвое превышает сумму первого квартала 2023 года, когда уплачено было всего 383 млн грн налогов.

Об этом для Delo.ua. сообщила глава Государственного агентства развития туризма (ДАРТ) Наталья Табака.

Она отметила, что налоговые поступления в этом году уже на 27% превысили довоенные показатели 2021 года, когда за первые три месяца было уплачено 629 млн грн.

Наибольшие поступления обеспечили:

город Киев – 323 млн грн (рост на 76% по сравнению с 2024-м);

Львовская область – 129,5 млн грн (+35%);

Одесская область – 39,2 млн грн (+39%);

Киевская область – 38,8 млн грн (спад на 34%);

Закарпатская область – 38,5 млн грн (+38%);

Днепропетровская область – 35,1 млн грн (+20%).

Что повлияло на рост налоговых поступлений

Относительно причин роста глава Государственного агентства развития туризма Наталья Табака отмечает, что этому способствовало сразу несколько факторов, в частности, повышение ставок налоговых сборов и увеличение количества плательщиков.

"Мы видим постепенную положительную динамику – и в количестве плательщиков и в объемах налогов. В 2025 году их стало 12 757, что на 7% больше, чем в прошлом. Из них более 9,7 тысяч – физические лица, остальные – юридические. Но пока отрасль не вышла на довоенный уровень: в 2022 году было 15 142 плательщика, а в 2021 – более 16 тысяч", – пояснила она.

Кроме того, значение имело и повышение себестоимости – цены на гостиничные услуги выросли из-за инфляции и увеличения операционных расходов, что также сказалось на общих налоговых поступлениях.

"Последние три года стали настоящим испытанием для всей туристической отрасли Украины, когда на бизнес повлияли инфляционные колебания и рост цен на ключевые ресурсы. В 2022 году мы столкнулись с пиком инфляции — более 26%. Это существенно повлияло на ценовую политику в сфере туризма. В 2023 году ситуация немного улучшилась, инфляция снизилась до 5,1%, но уже в 2024-м она снова выросла до примерно 12%», – говорит Наталья Табака.

Как следствие, стоимость туристических услуг в последние годы повысилась в среднем на 20-40%. Лишь летом 2024 года отдых в Карпатах подорожал на 10-25% по сравнению с началом сезона. Это, по ее словам, связано с ростом стоимости горючего, логистики, энергоносителей и товаров первой необходимости.

Также глава одной из причин назвала активизацию внутреннего туризма – многие украинцы, ранее путешествовавшие за границу, из-за ограничений на выезд начали открывать для себя отдых внутри страны. Свою роль сыграла релокация бизнесов и внутренне перемещенных лиц, которые создали спрос на жилье и гостиничные услуги, особенно в центральных и западных областях.

Наталья Табака добавила, что растет спрос на отдых и оздоровление. В состоянии постоянного стресса украинцы все больше обращаются к СПА, оздоровительным услугам и рекреации.

"Мы видим, что даже в таких сложных условиях туристическая отрасль демонстрирует устойчивость и адаптивность. Но в то же время это очень чувствительная сфера. Усиливающиеся атаки и угрозы для жизни мгновенно влияют на спрос, ведь в приоритете становятся совсем другие потребности", – заключает Табака.

Однако в ведомстве ожидают, что до конца года сохранится положительная динамика, если ситуация не ухудшится.

Напомним, что Государственная налоговая служба Украины за январь-май 2025 года перевыполнила план по сбору налога на добавленную стоимость (НДС) на 9,5%. Поступления в госбюджет составили 134,4 млрд грн, что на 11,7 млрд грн больше запланированного.