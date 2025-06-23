Компаний и клиентов стало меньше, но доходы гостиниц растут: в чем причины

Несмотря на то, что количество туристов уменьшилось, а многие компании вообще исчезли с рынка, гостиничный бизнес показал существенный рост: налоговые поступления в государственный бюджет от гостиниц в первом квартале 2025 года составили 565,9 млн. грн. Это на 43% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, когда сумма уплаченных налогов составила 395,2 млн грн.

Об этом Delo. ua сообщила глава Государственного агентства развития туризма Наталья Табака.

Но не только гостиницы показывают прирост. Положительная динамика – рост на 11% – зафиксирована и в деятельности туристических операторов: за первое полугодие 2025 года они уплатили 98,3 млн грн налогов против 88,7 млн грн за аналогичный период в прошлом году. Выросли и поступления от туристических агентств до почти 75 млн. грн., что на 42% больше, чем в первом полугодии 2024 года.

Среди главных причин роста глава ДАРТ назвала экономические факторы. Из-за инфляции, которая, по данным Госстата, в 2024 году достигла 12%, тогда как в 2023 была лишь 5,1%, существенно повысились цены на проживание, транспорт и сопутствующие услуги. Поэтому средний чек в туристической сфере вырос, а вместе с ним и налоговые поступления.

Кроме того, часть игроков рынка не выдержала конкуренцию или условия военного времени и прекратила деятельность. Их клиентов перехватили другие гостиницы и операторы.

Еще один фактор роста – переориентация на внутренний туризм, который усилился из-за ограничений на выезд за границу для мужчин. Туроператоры активно переключились на организацию путешествий по Украине и создают новые маршруты и форматы отдыха.

В тренде кратковременные путешествия, туры выходного дня, более доступные и востребованные в нынешних условиях. Участники рынка предлагают специальные условия для военных семей: скидки на проживание, бесплатные услуги или комплементарные бонусы.

"В свою очередь гостиничный бизнес инвестирует в безопасность: обустраивает бомбоубежища, устанавливает генераторы и работает на условия, которые отвечают сегодняшним реалиям. Отдых должен быть не только комфортным, но и безопасным", — говорит Табака.

Сыграла роль и психология: после трех лет стресса украинцы хотят хотя бы на короткое время изменить обстановку и получить положительные эмоции.

"Люди понимают, что война может продолжаться длительное время. И чтобы оставаться трудоспособными, им нужно отдыхать. Поэтому даже короткие уикенды на 2–3 дня стали необходимостью. Поскольку поток туристов сместился в относительно безопасные регионы – Львовскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую области – в большинстве из них мы наблюдаем почти полное.

Она отметила, что растет также интерес к экоотдыхам: путешествия в национальные парки, озера, реки в безопасных зонах. Люди открывают для себя малоизвестные уголки Украины и турбизнес адаптируется к этому спросу.

"Сегодня турист хочет не просто отдыха. Ему важны эмоции, новые знания, история. Поэтому в будущем мы видим потенциал даже в маршрутах памяти, связанных с событиями войны, после ее завершения", – заключает Наталья Табака.

В ДАРТ ожидают вторую волну активности летом. Если ситуация без опасности позволит, к внутренним направлениям могут добавиться черноморские пляжи, и в бюджете может возникнуть еще один приятный «бум» уже по итогам лета.

"Одесская область в этом году планирует открыть 21 пляж — это вдвое больше, чем в прошлом. Сейчас эти локации проходят обследование на безопасность. После проверки ГСЧС и других структур будет обнародован официальный перечень разрешенных пляжей. К сожалению, любимые курорты Залива или Каролина Бугаз остаются закрытыми из-за постоянных обстрелов", - говорит Наталья.

Напомним, с 1 января 2026 во Львове изменится ставка туристического сбора для иностранных туристов. Если раньше они платили от 16 до 40 грн в зависимости от стоимости гостиничного номера, то теперь будет фиксированная ставка — 80 грн в сутки.