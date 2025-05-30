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Правительство одобрило новые инвестпроекты на 140 млн евро в сфере туризма

гривны
Украина утвердила новые инвестиционные проекты / Depositphotos

Правительство согласовало подписание еще двух инвестдоговоров по проектам со значительными инвестициями. Компании "Славски" и "Рожанка Парк" реализуют рекреационные проекты со Славским поселковым советом на сумму 140 млн евро. Ожидаемые бюджетные поступления к 2039 году – 7,3 млрд грн.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Об инфекционных проектах

Таким образом, к государственной программе поддержки проектов со значительными инвестициями уже присоединены четыре крупных инвестпроекта.

Два из них были утверждены в прошлом году. Первым проектом, получившим государственную поддержку, стал завод по глубокой переработке сои компании "Астарта-Киев". Специальный инвестиционный договор был заключен с компанией в октябре 2024 года.

Реализация таких проектов демонстрирует, что даже в условиях войны инвесторы видят перспективы во вложениях в реальный сектор экономики Украины, а государство, в свою очередь, создает благоприятные условия для этого. В частности:

  • освобождение от налога на прибыль сроком до 5 лет;
  • освобождение от ввозной пошлины и НДС на новое оборудование;
  • компенсацию затрат на подвод инженерной инфраструктуры (электросети, газопроводы, подстанции и т.п.);
  • преимущественное право на использование земельного участка.

Чтобы присоединиться к программе поддержки значительных инвестиций, проект должен отвечать следующим критериям:

  • объем инвестиций свыше 12 миллионов евро;
  • создание не менее 10 новых рабочих мест;
  • реализация в приоритетных сферах: перерабатывающая промышленность, транспорт, образование, медицина, туризм;
  • срок реализации – до 5 лет.

Сферы инвестирования:

  • перерабатывающая промышленность;
  • добыча полезных ископаемых;
  • транспорт;
  • логистика;
  • образование;
  • наука;
  • медицина;
  • утилизация отходов;
  • культура;
  • туризм;
  • спорт;
  • электронные коммуникации.

Что известно о компаниях

  • ООО "Славские"

Согласно данным YouContol, юридическое лицо ООО "Славские" было зарегистрировано в 2020 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 86,02 млн. грн.

Компания осуществляет деятельность в сфере пассажирских перевозок наземным транспортом, которая не классифицируется по другим категориям. Среди дополнительных направлений – смешанное сельское хозяйство, операции по купле-продаже собственной недвижимости, а также предоставление в аренду и эксплуатация как собственного, так и арендованного имущества.

Бенефициарный владелец – Даниляк Василий.

  • ООО "Рожанка парк"

Согласно данным YouContol, юридическое лицо ООО "Рожанка парк" было зарегистрировано в 2019 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 364,35 млн. грн.

Компания осуществляет основную деятельность в сфере пассажирского наземного транспорта.

Среди дополнительных направлений – смешанное сельское хозяйство, операции по покупке и продаже собственной недвижимости, а также предоставление в аренду и эксплуатация как собственного, так и арендованного имущества.

Бенефициарный владелец – Даниляк Василий.

Автор:
Ольга Опенько