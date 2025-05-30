Уряд схвалив нові інвестпроєкти на 140 млн євро у сфері туризму

Уряд погодив підписання ще двох інвестдоговорів за проєктами зі значними інвестиціями. Компанії “Славскі” та “Рожанка Парк” реалізують рекреаційні проєкти зі Славською селищною радою на суму 140 млн євро. Очікувані бюджетні надходження до 2039 року — 7,3 млрд грн.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Про інфестиційні проєкти

Таким чином, до державної програми підтримки проєктів зі значними інвестиціями вже приєднано чотири великі інвестпроєкти.

Два з них були затверджені торік. Першим проєктом, який отримав державну підтримку, став завод із глибокої переробки сої компанії "Астарта-Київ". Спеціальний інвестиційний договір був укладений з компанією у жовтні 2024 року.

Реалізація таких проєктів демонструє, що навіть в умовах війни інвестори вбачають перспективи у вкладеннях у реальний сектор економіки України, а держава, своєю чергою, створює сприятливі умови для цього. Зокрема, інвестори можуть розраховувати на:

звільнення від податку на прибуток терміном до 5 років;

звільнення від ввізного мита та ПДВ на нове обладнання;

компенсацію витрат на підведення інженерної інфраструктури (електромережі, газопроводи, підстанції тощо);

переважне право на користування земельною ділянкою.

Щоб долучитися до програми підтримки значних інвестицій, проєкт має відповідати таким критеріям:

обсяг інвестицій понад 12 мільйонів євро;

створення щонайменше 10 нових робочих місць;

реалізація у пріоритетних сферах: переробна промисловість, транспорт, освіта, медицина, туризм тощо;

строк реалізації — до 5 років.

Сфери інвестування:

переробна промисловість;

видобуток корисних копалин;

транспорт;

логістика;

освіта;

наука;

медицина;

утилізація відходів;

культура;

туризм;

спорт;

електронні комунікації.

Що відомо про компанії

ТОВ "Славські"

Згідно з даними YouContol, юридична особа ТОВ "Славські" було зареєстровано в 2020 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 86,02 млн грн.

Компанія провадить діяльність у сфері пасажирських перевезень наземним транспортом, що не класифікується за іншими категоріями. Серед додаткових напрямів — змішане сільське господарство, операції з купівлі-продажу власної нерухомості, а також надання в оренду та експлуатація як власного, так і орендованого майна.

Бенефіціарний власник - Даниляк Василь.

ТОВ "Рожанка парк"

Згідно з даними YouContol, юридична особа ТОВ "Рожанка парк" було зареєстровано в 2019 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 364,35 млн грн.

Компанія здійснює основну діяльність у сфері іншого пасажирського наземного транспорту.

Серед додаткових напрямів — змішане сільське господарство, операції з купівлі та продажу власної нерухомості, а також надання в оренду і експлуатація як власного, так і орендованого майна.

Бенефіціарний власник - Даниляк Василь.