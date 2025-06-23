Компаній та клієнтів поменшало, але доходи готелів зростають: у чому причини

Попри те, що кількість туристів зменшилася, а багато компаній взагалі зникли з ринку, готельний бізнес показав суттєве зростання: податкові надходження до державного бюджету від готелів у першому кварталі 2025 року сягнули 565,9 млн грн. Це на 43% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сума сплачених податків становила 395,2 млн грн.

Про це Delo. ua повідомила очільниця Державного агентства розвитку туризму Наталія Табака.

Але не лише готелі демонструють приріст. Позитивну динаміку – зростання на 11% – зафіксовано і в діяльності туристичних операторів: за перше півріччя 2025 року вони сплатили 98,3 млн грн податків проти 88,7 млн грн за аналогічний період торік. Зросли й надходження від туристичних агентств до майже 75 млн грн, що на 42% більше, ніж у першому півріччі 2024 року.

Серед головних причин зростання очільниця ДАРТ назвала економічні чинники. Через інфляцію, яка за даними Держстату в 2024 році сягнула 12%, тоді як у 2023 була лише 5,1%, суттєво підвищилися ціни на проживання, транспорт та супутні послуги. Через це середній чек у туристичній сфері зріс, а разом з ним і податкові надходження.

Крім того, частина гравців ринку не витримала конкуренції або умов воєнного часу й припинила діяльність. Їхніх клієнтів перехопили інші готелі й оператори.

Ще один фактор зростання переорієнтація на внутрішній туризм, який посилився через обмеження на виїзд за кордон для чоловіків. Туроператори активно переключилися на організацію подорожей Україною і створюють нові маршрути й формати відпочинку.

У тренді короткотривалі подорожі, тури вихідного дня, що є більш доступними та затребуваними в нинішніх умовах. Учасники ринку також пропонують спеціальні умови для військових родин: знижки на проживання, безкоштовні послуги або комплементарні бонуси.

"У свою чергу готельний бізнес інвестує у безпеку: облаштовує бомбосховища, встановлює генератори та дбає про умови, які відповідають сьогоднішнім реаліям. Відпочинок має бути не лише комфортним, а й безпечним", – говорить Табака.

Зіграла роль і психологія: після трьох років стресу українці прагнуть хоча б на короткий час змінити обстановку та отримати позитивні емоції.

"Люди розуміють, що війна може продовжуватися тривалий час. І щоб залишатися працездатними, їм потрібно відпочивати. Тому навіть короткі вікенди на 2–3 дні стали необхідністю. Оскільки потік туристів змістився до відносно безпечних регіонів – Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської областей – у більшості з них ми спостерігаємо майже повне завантаження", – розповіла Наталія Табака.

Вона зауважила, що зростає також інтерес до ековідпочинку: подорожі до національних парків, озер, річок у безпечних зонах. Люди відкривають для себе маловідомі куточки України, і турбізнес адаптується до цього попиту.

"Сьогодні турист хоче не просто відпочинку. Йому важливі емоції, нові знання, історія. Тому в майбутньому ми бачимо потенціал навіть у маршрутах памʼяті, повʼязаних з подіями війни, після її завершення", – підсумовує Наталія Табака.

У ДАРТ очікують другу хвилю активності влітку. Якщо безпекова ситуація дозволить, до внутрішніх напрямів можуть додатися чорноморські пляжі, і у бюджеті може виникнути ще один приємний «бум» уже за підсумками літа.

"Одеська область цього року планує відкрити 21 пляж – це удвічі більше, ніж торік. Зараз ці локації проходять обстеження на безпечність. Після перевірки ДСНС та інших структур буде оприлюднено офіційний перелік дозволених пляжів. На жаль, улюблені курорти Затока чи Кароліна Бугаз залишаються закритими через постійні обстріли", – говорить Наталія Табака.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року у Львові зміниться ставка туристичного збору для іноземних туристів. Якщо раніше вони платили від 16 до 40 грн, залежно від вартості готельного номера, то тепер буде фіксована ставка — 80 грн за добу.