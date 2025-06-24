Податки від туристичної галузі перевищили довоєнні показники: майже 800 млн грн проти 629 млн грн за три місяці

Туристична галузь України вже повернулася до довоєнного рівня доходів і продовжує набирати обертів. У першому кварталі 2025 року бюджет поповнився майже на 799 млн грн від туризму. Це на 30% більше, ніж за аналогічний період 2024-го, коли податкові надходження склали 616 млн грн, і майже вдвічі перевищує суму першого кварталу 2023 року, коли сплачено було лише 383 млн грн. податків.

Про це Delo.ua повідомила очільниця Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ) Наталія Табака.

Вона зауважила, що податкові надходження у цьому році вже на 27% перевищили довоєнні показники 2021 року, коли за перші три місяці було сплачено 629 млн грн.

Найбільші надходження забезпечили:

місто Київ – 323 млн грн (зростання на 76% у порівнянні з 2024-м);

Львівська область – 129,5 млн грн (+35%);

Одеська область – 39,2 млн грн (+39%);

Київська область – 38,8 млн грн (спад на 34%);

Закарпатська область – 38,5 млн грн (+38%);

Дніпропетровська область – 35,1 млн грн (+20%).

Що вплинуло на зростання податкових надходжень

Щодо причин зростання, очільниця Державного агентства розвитку туризму Наталія Табака зазначає, що цьому сприяло одразу кілька факторів, зокрема, підвищення ставок податкових зборів та збільшення кількості платників.

"Ми бачимо поступову позитивну динаміку – і в кількості платників, і в обсягах податків. У 2025 році їх стало 12 757, що на 7% більше, ніж торік. З них понад 9,7 тисячі – фізичні особи, решта – юридичні. Але поки галузь не вийшла на довоєнний рівень: у 2022 році було 15 142 платників, а у 2021 – понад 16 тисяч", – пояснила вона.

Окрім цього, значення мало і підвищення собівартості – ціни на готельні послуги зросли через інфляцію й збільшення операційних витрат, що також позначилося на загальних податкових надходженнях.

"Останні три роки стали справжнім випробуванням для всієї туристичної галузі України, коли на бізнес вплинули інфляційні коливання та зростання цін на ключові ресурси. У 2022 році ми зіштовхнулися з піком інфляції – понад 26 %. Це суттєво вплинуло на цінову політику у сфері туризму. У 2023 році ситуація трохи покращилася, інфляція знизилась до 5,1%, але вже в 2024-му вона знову зросла до приблизно 12%", – говорить Наталія Табака.

Як наслідок, вартість туристичних послуг за останні роки підвищилася в середньому на 20-40%. Лише влітку 2024 року відпочинок у Карпатах подорожчав на 10-25% порівняно з початком сезону. Це, за її словами, пов’язано із зростанням вартості пального, логістики, енергоносіїв і товарів першої необхідності.

Також очільниця однією з причин назвала активізацію внутрішнього туризму – багато українців, які раніше подорожували за кордон, через обмеження на виїзд почали відкривати для себе відпочинок усередині країни. Свою роль відіграла й релокація бізнесів та внутрішньо переміщених осіб, які створили попит на житло та готельні послуги, особливо в центральних і західних областях.

Наталія Табака додала, що зростає попит на відпочинок і оздоровлення. У стані постійного стресу українці все більше звертаються до СПА, оздоровчих послуг та рекреації.

"Ми бачимо, що навіть у таких складних умовах туристична галузь демонструє стійкість і адаптивність. Але водночас це дуже чутлива сфера. Посилення атак і загроз для життя миттєво впливають на попит, адже у пріоритеті стають зовсім інші потреби", – підсумовує Табака.

Однак у відомстві очікують, що до кінця року збережеться позитивна динаміка, якщо безпекова ситуація не погіршиться.

Нагадаємо, що Державна податкова служба України за січень–травень 2025 року перевиконала план зі збору податку на додану вартість (ПДВ) на 9,5 %. Надходження до держбюджету склали 134,4 млрд грн, що на 11,7 млрд грн більше запланованого.