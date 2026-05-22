Відпустка без росіян: де відпочити влітку, щоб мінімізувати зустрічі з "токсичними" сусідами

Планування літньої відпустки для українців уже кілька років поспіль супроводжується додатковим, але критично важливим критерієм: як обрати напрямок і готель, щоб не ділити пляж чи ресторан із громадянами РФ. Бажання повністю дистанціюватися від "токсичного" сусідства на відпочинку — це не просто питання комфорту, а й збереження нервової системи.

Про ситуацію на світових курортах для Delo.ua розповіли експерти туристичного ринку: керівник мережі агенцій "Поїхали з нами" Олег Кулик та СЕО компанії "Полечу, куди хочу!" Наталія Якименко.

Туреччина: географія масового туризму

Tуреччина залишається беззаперечним лідером літнього відпочинку серед українців, однак саме тут концентрація росіян є чи не найвищою.

"Епіцентром російського масового туризму традиційно залишається Анталійське узбережжя. Найбільше — у Кемері та Белеку. Це класичні напрямки пакетного туризму, куди з Росії щодня прибувають десятки чартерних рейсів", — говорить Наталя Якименко.

Альтернативою перевантаженій росіянами Анталії експерти називають Егейське узбережжя — Бодрум, Даламан, Фетхіє, Гечек та Саригерме. Цей регіон історично орієнтований на європейських туристів, тому росіян там значно менше.

Відносно спокійною локацією на Анталійському узбережжі експерти називають Сіде.

Серед готелів, де ризик небажаного сусідства мінімальний, туристичні агенти називають:

Rixos Premium Gocek (Гечек)

TUI BLUE Sarigerme Park (Саригерме)

The Marmara Bodrum (Бодрум)

Cook’s Club Adakoy (Мармарис)

Liberty Lykia Adults Only (Фетхіє)

"Водночас необхідно реалістично оцінювати ситуацію: "готелів без росіян" у Туреччині фактично не існує", — наголошує керівник мережі "Поїхали з нами" Олег Кулик.

За його словами, хоча турецькі готелі умовно поділяються на ті, що орієнтуються на ринок СНД, і ті, що працюють переважно з європейськими туристами, повністю уникнути присутності росіян неможливо.

"Неможливо прогнозовано сказати, що їх не буде в той чи інший період часу на 100%. Готель не надає інформації при бронюванні, з яких країн у нього гості", — пояснює Кулик.

Експерт додає, що у готелях вищого класу російські туристи зазвичай поводяться менш помітно: "Що вищий рівень готелю, то краще вони себе поводять, їх там майже не чутно".

Ситуація в Єгипті: Шарм проти Марса-Алама

Основними хабами для російських чартерів у Єгипті залишаються Хургада та Шарм-ель-Шейх. Натомість регіонами з найменшою присутністю російських туристів, є Марса-Алам і Ель-Гуну — курорт, який часто називають "єгипетською Венецією".

Як пояснюють представники туристичного ринку, головна причина — логістика. До Марса-Алама виконується значно менше рейсів, а прямі чартерні програми з рф практично відсутні. Саме це стримує великий потік туристів із Росії.

"В Ель-Аламейні та Марса-Аламі росіян менше саме через відсутність прямого чартерного сполучення з рф. Відповідно, вони туди масово не літають, хоча візових обмежень в Єгипті для них немає", — підкреслює Олег Кулик.

Водночас особливість Марса-Алама полягає не лише в транспортній доступності. Курорт від самого початку розвивали з орієнтацією на туристів із Німеччини, Італії, Чехії та Польщі. Тут значно спокійніша атмосфера, ніж у Шарм-ель-Шейху чи Хургаді: практично відсутні великі клуби, галасливе нічне життя та дешеві масові розваги.

Топ-5 готелів Єгипту з мінімальною кількістю росіян:

Jaz Costa Mares (Марса-Алам)

Steigenberger Coraya Beach (Марса-Алам)

Iberotel Costa Mares (Марса-Алам)

Sunrise Tucana Resort (Хургада, Макаді Бей)

Casa Cook El Gouna (Ель-Гуна)

Однак, ситуація з туристичними потоками може змінюватися залежно від чартерних програм.

Країни ЄС: логістичний та візовий заслін

Якщо в Туреччині та Єгипті росіяни ще залишаються помітною частиною ринку, європейський напрямок більше "відфільтрований" від масового російського туризму на рівні державної політики.

Після скасування спрощеного візового режиму між ЄС і РФ, посилення візових вимог, обмежень на авіасполучення та закриття повітряного простору для російських перевізників потрапити до більшості країн Європи для громадян Росії стало значно складніше і дорого. У результаті організований турпотік із РФ до ЄС суттєво скоротився.

"У Болгарії їх майже немає. У Греції, Іспанії, Італії — також мінімум. Європа сьогодні — це найкращий варіант для українського туриста, який хоче максимально уникнути такого сусідства, — зазначає Олег Кулик. — Щоб дістатися до Європи, їм доводиться летіти через Стамбул, Дубай чи Єреван. Це одразу робить подорож у кілька разів дорожчою і зменшує масовість".

Португалія, Швейцарія, Ісландія та Ірландія залишаються напрямками з мінімальною присутністю російських туристів через високу вартість подорожей і складність маршрутів.

Водночас експерти наголошують, що навіть у Європі не існує повністю "стерильних" туристичних зон:

"Навіть якщо немає туристів із російськими паспортами, можуть бути люди з паспортами інших країн, які мають російське походження. Але загалом їхній відсоток мінімальний", — каже Кулик.

Окремо експерти виділяють позаєвропейські морські напрямки — Кіпр, Албанія, які уже значно менш "російські", ніж до 2022 року. Причина однакова: складніші маршрути, менше прямих рейсів і подорожчання логістики, що автоматично відсікає масовий сегмент.

Проте в Тунісі, за оцінками експертів, останнім часом росіян побільшало.

"Це пов’язано з тим, що у минулому році запустили прямі чартерні рейси з росії, і це одразу збільшило потік", — зазначає Наталія Якименко.

Країн без росіян не існує

Водночас треба пам’ятати, що в будь-якій країні є росіяни, які постійно мешкають там роками або мають громадянство чи посвідку на проживання.

За даними російської діаспори найбільші російські громади за межами рф:

Казахстан — 2,9 млн

США — 2,4 млн

Німеччина — 1,2 млн

Ізраїль — 900 тис.

Узбекистан — 720 тис.

Білорусь — 706 тис.

Італія — 120–150 тис.

Іспанія — 90–120 тис.

Болгарія — 16 тис

Греція — 13 тис.

Країни, у яких росіян "хоч греблю гати"

Експерти туристичного ринку зазначають: існує чіткий перелік напрямків, де російські туристи не просто присутні, а формують значну частку масового попиту.

"Де їх дуже багато? Там, де немає візових обмежень і є зрозуміла логістика. Головним зимовим напрямком для росіян уже багато років поспіль залишається Південно-Східна Азія. Найбільше їх зараз у Таїланді, особливо на Пхукеті та в Паттайї, а також на Балі, у В’єтнамі та на Шрі-Ланці", — говорить Наталія Якименко.

Окремими затребуваними напрямками вона називає ОАЕ та країни Карибського басейну, зокрема Кубу та Венесуелу. Якщо ж говорити про дорогий та екзотичний відпочинок, то, за словами експертки, росіяни часто обирають Мальдіви та Сейшели, добираючись туди з пересадками через Стамбул або Дубай.