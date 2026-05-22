Отпуск без россиян: где отдохнуть летом, чтобы минимизировать встречи с "токсичными" соседями

Планирование летнего отпуска для украинцев уже несколько лет сопровождается дополнительным, но критически важным критерием: как выбрать направление и гостиницу, чтобы не делить пляж или ресторан с гражданами РФ. Желание полностью дистанцироваться от "токсичного" соседства на отдыхе – это не просто вопрос комфорта, но и сохранение нервной системы.

О ситуации на мировых курортах для Delo.ua рассказали эксперты туристического рынка: руководитель сети агентств "Поехали с нами" Олег Кулик и СЕО компании "Полечу, куда хочу!" Наталья Якименко.

Турция: география массового туризма

Турция остается безоговорочным лидером летнего отдыха среди украинцев, однако именно здесь концентрация россиян является самой высокой.

"Эпицентром российского массового туризма традиционно остается Анталийское побережье. Больше всего - в Кемере и Белеке. Это классические направления пакетного туризма, куда из России ежедневно прибывают десятки чартерных рейсов", - говорит Наталья Якименко.

Альтернативой перегруженной россиянами Анталии эксперты называют Эгейское побережье – Бодрум, Даламан, Фетхие, Гечек и Сарыгерме. Этот регион исторически ориентирован на европейских туристов, поэтому россиян там гораздо меньше.

Относительно спокойной локацией на Антальском побережье эксперты называют Сиде.

Среди гостиниц, где риск нежелательного соседства минимален, туристические агенты называют:

Rixos Premium Gocek (Гечек)

TUI BLUE Sarigerme Park (Саригерме)

The Marmara Bodrum (Бодрум)

Cook's Club Adakoy (Мармарис)

Liberty Lykia Adults Only (Фетхие)

"В то же время необходимо реалистично оценивать ситуацию: "отелей без россиян" в Турции фактически не существует", - отмечает руководитель сети "Поехали с нами" Олег Кулик.

По его словам, хотя турецкие отели условно делятся на ориентирующиеся на рынок СНГ и работающие преимущественно с европейскими туристами полностью избежать присутствия россиян невозможно.

"Невозможно прогнозировать, что их не будет в тот или иной период времени на 100%. Отель не предоставляет информации при бронировании, из каких стран у него гости", — объясняет Кулик.

Эксперт добавляет, что в отелях высшего класса российские туристы обычно ведут себя менее заметно: "Чем выше уровень отеля, тем лучше они себя ведут, их там почти не слышно".

Ситуация в Египте: Шарм против Марса-Алама

Основными хабами для русских чартеров в Египте остаются Хургада и Шарм-эль-Шейх. А регионами с наименьшим присутствием российских туристов являются Марса-Алам и Эль-Гуну — курорт, который часто называют "египетской Венецией".

Как объясняют представители туристического рынка, главная причина – логистика. До Марса-Алама выполняется гораздо меньше рейсов, а прямые чартерные программы по России практически отсутствуют. Это сдерживает большой поток туристов из России.

"В Эль-Аламейне и Марса-Алами россиян меньше именно из-за отсутствия прямого чартерного сообщения из России. Соответственно, они туда массово не летают, хотя визовых ограничений в Египте для них нет" , - подчеркивает Олег Кулик.

В то же время, особенность Марса-Алама заключается не только в транспортной доступности. Курорт с самого начала развивали с ориентацией на туристов из Германии, Италии, Чехии и Польши. Здесь гораздо спокойнее атмосфера, чем в Шарм-эль-Шейхе или Хургаде: практически отсутствуют большие клубы, шумная ночная жизнь и дешевые массовые развлечения.

Топ-5 отелей Египта с минимальным количеством россиян:

Jaz Costa Mares (Марсо-Алам)

Steigenberger Coraya Beach (Марса-Алам)

Iberotel Costa Mares (Марса-Алам)

Sunrise Tucana Resort (Хургада, Макади Бэй)

Casa Cook El Gouna (Эль-Гуна)

Однако ситуация с туристическими потоками может изменяться в зависимости от чартерных программ.

Страны ЕС: логистический и визовый заслон

Если в Турции и Египте россияне еще остаются заметной частью рынка, европейское направление больше "отфильтровано" от массового российского туризма на уровне государственной политики.

После отмены упрощенного визового режима между ЕС и РФ, усиления визовых требований, ограничений на авиасообщение и закрытия воздушного пространства для российских перевозчиков попасть в большинство стран Европы для граждан России стало гораздо сложнее и дорого. В результате организованный турпоток из РФ в ЕС существенно сократился.

"В Болгарии их почти нет. В Греции, Испании, Италии — тоже минимум. Европа сегодня — это лучший вариант для украинского туриста, который хочет максимально избежать такого соседства, — отмечает Олег Кулик. — Чтобы добраться до Европы, им приходится лететь через Стамбул, Дубай или Ереван. Это сразу делает путешествие в несколько раз дороже".

Португалия, Швейцария, Исландия и Ирландия остаются направлениями с минимальным присутствием российских туристов из-за высокой стоимости путешествий и сложности маршрутов.

В то же время эксперты отмечают, что даже в Европе не существует полностью "стерильных" туристических зон:

"Даже если нет туристов с российскими паспортами, могут быть люди с паспортами других стран, у которых есть российское происхождение. Но в целом их процент минимальный", — говорит Кулик.

Отдельно эксперты выделяют внеевропейские морские направления – Кипр, Албания, которые уже значительно менее "российские", чем до 2022 года. Причина одинакова: более сложные маршруты, меньше прямых рейсов и удорожание логистики, что автоматически отсекает массовый сегмент.

Однако в Тунисе, по оценкам экспертов, в последнее время россиян стало больше.

"Это связано с тем, что в прошлом году запустили прямые чартерные рейсы из России, и это сразу увеличило поток", - отмечает Наталья Якименко.

Стран без россиян не существует

В то же время нужно помнить, что в любой стране есть россияне, постоянно проживающие там годами или имеющие гражданство или вид на жительство.

По данным российской диаспоры крупнейшие российские общины за пределами России:

Казахстан - 2,9 млн

США - 2,4 млн

Германия - 1,2 млн

Израиль – 900 тыс.

Узбекистан – 720 тыс.

Беларусь – 706 тыс.

Италия – 120–150 тыс.

Испания - 90-120 тыс.

Болгария - 16 тыс.

Греция – 13 тыс.

Страны, в которых россиян "хоть пруд пруди"

Эксперты туристического рынка отмечают: существует четкий список направлений, где русские туристы не просто находятся, а сформировывают значимую долю массового спроса.

"Где их очень много? Там, где нет визовых ограничений и понятна логистика. Главным зимним направлением для россиян уже много лет подряд остается Юго-Восточная Азия. Больше всего их сейчас в Таиланде, особенно на Пхукете и в Паттайе, а также на Бали, во Вьетнаме и на Шри-Ланке".

Отдельными востребованными направлениями она называет ОАЭ и страны Карибского бассейна, включая Кубу и Венесуэлу. Если же говорить о дорогом и экзотическом отдыхе, то, по словам эксперта, россияне часто выбирают Мальдивы и Сейшелы, добираясь туда с пересадками через Стамбул или Дубай.