Бюджет літа: цьогоріч за відпустку в Україні доведеться платити на 40% більше

У поточному сезоні витрати на літній відпочинок в Україні зросли на 25-40% порівняно з 2025 роком. Найбільший удар по гаманцю завдало проживання, яке , яке займає до 50% усіх витрат. Фокус літнього відпочинку змістився на гірські курорти та міський туризм.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Українці сьогодні більш за все потребують відпочинку та безпечного місця, де можна відновити сили. І, хоча сьогодні доступ до закордонних подорожей обмежений, в Україні є багато місць, де можна відпочити за різним бюджетом", — зазначила Єлизавета Волошина, керівник відділу продажів В2С та маркетингу міжнародної готельної групи Ribas Hotels Group.

Структура витрат та ціни на житло

Незалежно від обраного напрямку, "базис" бюджету відпустки буде включати низку витрат. Основна частка вартості – від 40 до 50% бюджету відпустки піде на проживання.

У 2026 році добова оренда садиб коштує 800–1500 грн; готелі категорії "три зірки" пропонують номери за 1800–3500 грн, заклади зі SPA та басейнами коштують 3500–6000 грн, преміум-сегмент стартує від 6000 до 12000+ грн за ніч. Для порівняння, минулого року ціни були нижчими: просте житло коштувало 600–1200 грн; тризіркові готелі — 1200–2600 грн, а SPA-готелі — 3000–5000 грн.

Причини здорожчання

Ціни зросли через стабільно високий попит на внутрішній туризм та збільшення операційних витрат бізнесу. Вартість електроенергії для підприємств у 2026 році зросла до 11,50–12,50 грн за кВт·год проти 10,4 грн у 2025 році. Також, за даними Держстату, паливо подорожчало на 13,2% за рік.

Харчування та розваги

Харчування займає 20-30% бюджету. Сніданок коштує 200–400 грн; обід 300–600 грн; вечеря 400–800 грн на одну особу. Мінімальний денний чек на їжу становить 500–700 грн, а комфортний — 1500–2000 грн. Розваги та дозвілля складають близько 10% витрат. У Карпатах підйомники коштують 200–800 грн, чани — 1000–3000 грн, SPA-послуги — 300–1000 грн за день, екскурсії на квадроциклах від 1500 до 4000 грн.

Логістика та вибір напрямків

Транспортні витрати становлять 10-15% бюджету. Квитки на поїзд або автобус коштують 500–2500 грн, трансфер до готелю — 200–1000 грн, а поїздка на власному авто обходиться у 1500–5000 грн за пальне.

Морський відпочинок наразі доступний лише в Одеській області. "Але, на жаль, вибір морського напряму має свої мінуси, серед яких як безпекові чинники та закриті пляжі, так і не розвинена інфраструктура та мала кількість готелів, де ціна відповідає якості", — додала Волошина.

Гірські курорти лідирують завдяки безпеці та сучасній інфраструктурі, попри мінливу погоду та високу вартість послуг у пік сезону.

Згідно з опитуванням Rakuten Viber, 51% українців не планують відпустку у 2026 році. Відпочивати всередині країни збираються 23% громадян, а 15% розглядають варіанти за кордоном.

Раніше повідомлялося, що у квітні 2026 року ціни на туристичні тури почали зростати. Зокрема раннє бронювання до Єгипту здорожчало у середньому на 10%.