Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,10

--0,11

EUR

50,87

--0,16

Готівковий курс:

USD

43,23

43,12

EUR

51,30

51,10

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Держава на 740 млн грн профінансує відпочинок для 30 тисяч дітей: хто має право

табір Артек Буковель, діти, відпочинок
Держава профінансує відпочинок близько 30 тисяч дітей / Фото: facebook.com/artekbukovel

У 2026 році держава на 740 млн грн профінансує відпочинок близько 30 тисяч дітей військовослужбовців, ветеранів, ВПО та інших категорій, що потребують підтримки. Зокрема 15 тисяч відпочинуть у Міжнародному дитячому центрі "Артек" в Івано-Франківській області.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України.

"Ми системно підтримуємо дітей, які найбільше постраждали від війни. Наше завдання – дати їм можливість відновитися, відчути безпеку і підтримку. Держава бере на себе оплату оздоровлення та відпочинку для дітей військових, ветеранів, ВПО та інших родин. Це допоможе відновити їх фізичне та психологічне здоров’я", – зазначив міністр Денис Улютін.

Хто має право на безоплатний відпочинок?

Безоплатне оздоровлення та відпочинок передбачено для наступних категорій:

  • діти військовослужбовців ЗСУ, Державної прикордонної служби та Національної гвардії України; 
  • діти осіб рядового і начальницького складу ДСНС та поліцейських; 
  • діти ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб (ВПО); 
  • діти загиблих (померлих) захисників;
  • діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки згідно з чинним законодавством.

Про "Артек"

"Артек" — це найвідоміший міжнародний дитячий центр, заснований 16 червня 1925 року, розташований у Криму (поблизу Гурзуфа) на узбережжі Чорного моря. Спочатку створювався як санаторний табір для дітей з туберкульозною інтоксикацієюа згодом перетворився на престижний оздоровчий центр. До окупації Криму Росією у 2014 році, був під егідою ЮНЕСКО.

У 2014 році на базі туристичного комплексу "Буковель" в Івано-Франківській області "Артек" відновив роботу під назвою "Артек-Карпати-Буковель". Комплекс здатний прийняти одночасно 1500 дітей і 10 000 дітей протягом всього літнього сезону. Станом на 2023 рік у таборі відпочило понад 40 тисяч дітей з усієї території України та закордонних країн: Австрії, Великобританії, Ізраїлю, Італії, Канади, Лівану, Молдови, Нідерландів, Німеччини, ОАЕ, Польщі, Словенії, США, Франції, Чехії.

Нагадаємо, торік уряд спрямував 315,75 млн грн на організацію оздоровлення і відпочинку в Міжнародному дитячому центрі "Артек" в Карпатах.

Автор:
Тетяна Ковальчук