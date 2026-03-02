Держава на 740 млн грн профінансує відпочинок для 30 тисяч дітей: хто має право

У 2026 році держава на 740 млн грн профінансує відпочинок близько 30 тисяч дітей військовослужбовців, ветеранів, ВПО та інших категорій, що потребують підтримки. Зокрема 15 тисяч відпочинуть у Міжнародному дитячому центрі "Артек" в Івано-Франківській області.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України.

"Ми системно підтримуємо дітей, які найбільше постраждали від війни. Наше завдання – дати їм можливість відновитися, відчути безпеку і підтримку. Держава бере на себе оплату оздоровлення та відпочинку для дітей військових, ветеранів, ВПО та інших родин. Це допоможе відновити їх фізичне та психологічне здоров’я", – зазначив міністр Денис Улютін.

Хто має право на безоплатний відпочинок?

Безоплатне оздоровлення та відпочинок передбачено для наступних категорій:

діти військовослужбовців ЗСУ, Державної прикордонної служби та Національної гвардії України;

діти осіб рядового і начальницького складу ДСНС та поліцейських;

діти ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

діти загиблих (померлих) захисників;



діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки згідно з чинним законодавством.

Про "Артек"

"Артек" — це найвідоміший міжнародний дитячий центр, заснований 16 червня 1925 року, розташований у Криму (поблизу Гурзуфа) на узбережжі Чорного моря. Спочатку створювався як санаторний табір для дітей з туберкульозною інтоксикацієюа згодом перетворився на престижний оздоровчий центр. До окупації Криму Росією у 2014 році, був під егідою ЮНЕСКО.

У 2014 році на базі туристичного комплексу "Буковель" в Івано-Франківській області "Артек" відновив роботу під назвою "Артек-Карпати-Буковель". Комплекс здатний прийняти одночасно 1500 дітей і 10 000 дітей протягом всього літнього сезону. Станом на 2023 рік у таборі відпочило понад 40 тисяч дітей з усієї території України та закордонних країн: Австрії, Великобританії, Ізраїлю, Італії, Канади, Лівану, Молдови, Нідерландів, Німеччини, ОАЕ, Польщі, Словенії, США, Франції, Чехії.

Нагадаємо, торік уряд спрямував 315,75 млн грн на організацію оздоровлення і відпочинку в Міжнародному дитячому центрі "Артек" в Карпатах.