Здоровʼя, відпочинок чи освіта: на що українці планують великі витрати на 2026 рік

Українці планують великі витрати у 2026 році на здоровʼя та спорт, відпочинок та хобі. 28% громадян не планують великих витрат для себе, а 22% опитаних — більше відкладатимуть, а не витрачатимуть.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Rakuten Viber, який запитав українців, які вони планують великі витрати на 2026 рік.

На які категорії українці планують великі витрати у 2026

Результати опитування показали, що близько половини українців не планують великих витрат: 22% більше відкладатимуть, ніж витрачатимуть, а 28% — загалом не планують у щось інвестувати.

Натомість 16% планують витрати на здоровʼя та спорт, ще 12% — на відпочинок або хобі.

Відповіді на питання “На що плануєте великі витрати та інвестиції у 2026 у першу чергу?” розподілилися таким чином:

Не планую інвестувати — 28%;

Планую більше відкладати, а не витрачати — 22%;

Здоровʼя та спорт — 16%;

Відпочинок та / або хобі — 12%;

Планую великі покупки: житло або ремонт, авто, гаджети тощо — 9%;

Освіта та саморозвиток — 8%;

Планую більше донатити / долучатися до соціальних проєктів, а не витрачати — 3%;

У свою справу чи проєкт — 2%.

В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україні взяли участь понад 40 тисяч користувачів.

Опитування було проведено за допомогою анонімного онлайн-опитування, Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.