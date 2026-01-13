Здоровье, отдых или образование: на что украинцы планируют большие расходы на 2026 год

Украинцы планируют большие расходы в 2026 году на здоровье и спорт, отдых и хобби. 28% граждан не планируют большие затраты для себя, а 22% опрошенных — будут больше откладывать, а не тратить.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Rakuten Viber, который спросил украинцев, планируют ли они большие расходы на 2026 год.

На какие категории украинцы планируют большие расходы в 2026 году

Результаты опроса показали, что около половины украинцев не планируют больших расходов: 22% будут больше откладывать, чем тратить, а 28% — в общем, не планируют во что-то инвестировать.

16 % планируют расходы на здоровье и спорт, еще 12% — на отдых или хобби.

Ответы на вопрос "На что планируете большие расходы и инвестиции в 2026 году в первую очередь?" распределились следующим образом:

Не планирую инвестировать – 28%;

Планирую больше откладывать, а не тратить – 22%;

Здоровье и спорт - 16%;

Отдых и/или хобби – 12%;

Планирую большие покупки: жилье или ремонт, авто, гаджеты и т.п. – 9%;

Образование и саморазвитие – 8%;

Планирую больше донатить/приобщаться к социальным проектам, а не тратить – 3%;

В свое дело или проект – 2%.

В опросе в официальном канале Rakuten Viber в Украине приняли участие более 40 тысяч пользователей.

Опрос был проведен с помощью анонимного онлайн-опроса, Ключевая возрастная группа – 34-45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.