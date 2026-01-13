- Категория
Здоровье, отдых или образование: на что украинцы планируют большие расходы на 2026 год
Украинцы планируют большие расходы в 2026 году на здоровье и спорт, отдых и хобби. 28% граждан не планируют большие затраты для себя, а 22% опрошенных — будут больше откладывать, а не тратить.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Rakuten Viber, который спросил украинцев, планируют ли они большие расходы на 2026 год.
На какие категории украинцы планируют большие расходы в 2026 году
Результаты опроса показали, что около половины украинцев не планируют больших расходов: 22% будут больше откладывать, чем тратить, а 28% — в общем, не планируют во что-то инвестировать.
16 % планируют расходы на здоровье и спорт, еще 12% — на отдых или хобби.
Ответы на вопрос "На что планируете большие расходы и инвестиции в 2026 году в первую очередь?" распределились следующим образом:
- Не планирую инвестировать – 28%;
- Планирую больше откладывать, а не тратить – 22%;
- Здоровье и спорт - 16%;
- Отдых и/или хобби – 12%;
- Планирую большие покупки: жилье или ремонт, авто, гаджеты и т.п. – 9%;
- Образование и саморазвитие – 8%;
- Планирую больше донатить/приобщаться к социальным проектам, а не тратить – 3%;
- В свое дело или проект – 2%.
В опросе в официальном канале Rakuten Viber в Украине приняли участие более 40 тысяч пользователей.
Опрос был проведен с помощью анонимного онлайн-опроса, Ключевая возрастная группа – 34-45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.