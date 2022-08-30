СБУ та НАБУ провели масові обшуки у Запорізькій мерії та ОВА через розкрадання гумдопомоги: що знайшли

Контррозвідники Служби безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро України 30 серпня провели низку обшуків у Запоріжжі. Як зазначається в повідомленні СБУ, ці слідчо-оперативні дії проведено в рамках розслідування ймовірного незаконного привласнення гуманітарної допомоги, наданої Запорізькій області від початку широкомасштабного вторгнення Росії.

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Зокрема, проведено обшуки у міській раді; обласній військовій адміністрації; складських приміщеннях та за адресами проживання причетних до злочину осіб.

Під час обшуків у посадовців Запорізької міської ради виявлено "речовини, схожі на наркотичні засоби", які наразі направлені на експертизу; незареєстровану вогнепальну зброю та набої до неї; а також велику кількість готівки.

Слідство ведеться за трьома статтями Кримінального кодексу - частиною 5 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою); частиною 3 статті 209 (відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, організованою групою або в особливо великому розмірі); а також статтею 368-5 (незаконне збагачення).

"Звертаємо увагу, що обшук – це одна з багатьох слідчих дій, що проводять в межах розслідування, і не свідчить про винуватість осіб, а є лише одним із інструментів для здобуття доказів. Відомості про цей факт були здобуті детективами НАБУ за інформаційного сприяння Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться, в свою чергу, у повідомленні НАБУ.

Загалом, як кажуть у бюро, у Запоріжжі проведено понад 20 обшуків. Наразі слідчі дії тривають, а додаткову інформацію обидва відомства обіцяють оприлюднити згодом.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: НАБУ Фото: НАБУ Фото: НАБУ Фото: НАБУ

Зазначимо, що зранку секретар міськради Анатолій Куртєв повідомив у своєму Telegram-каналі, що не має технічної можливості інформувати земляків про події у місті, оскільки "у Запорізькій міській раді працюють слідчі, які проводять слідчі дії". Ввечері ж вівторка він повідомив про їх завершення.

"У взаємодії з правоохоронцями ми дотримуємося такого ж самого принципу відкритості та готовності до співпраці. І саме тому сьогодні ми надали правоохоронцям доступ абсолютно до усієї інформації, якої вони потребували. Коли нам задають питання – ми завжди відповідаємо. Це наша проста та зрозуміла позиція", - заявив Куртєв.

При цьому він додав, що через слідчі дії було зірвано проведення засідань профільних комісій міськради, а також засідань, необхідних для скликання сесії 31 серпня, тому її буде перенесено.