Заступник голови Чернівецької ОВА попався на заробітку на гуманітарних "швидких": як працює схема

Поліція та Служба безпеки України викрили одного з заступників начальника Чернівецької обласної військової адміністрації, який разом з іншими посадовцями ОВА та головою одного з благодійних фондів заробляли на перевезенні людей до медичних закладів інших регіонів на автомобілях, що дісталися області у вигляді гуманітарної допомоги.

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Як повідомляє Головне управління поліції у Чернівецькій області, слідчи з'ясували, що гуманітарну допомогу у вигляді медичних спецавтомобілів ОВА отримала у березні.

"Користуючись своїми повноваженнями на отримання, розподіл і цільове використання такої допомоги, посадовці вчинили розтрату частини транспортних засобів. Попередньо, заступник начальника ОВА своїми незаконними діями завдав державі збитків на загальну суму понад 900 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Як підкреслюють у обласній прокуратурі, вказані транспортні засоби використовувались не за цільовим призначенням, а саме для надання приватних послуг з метою отримання прибутку. В СБУ при цьому уточнюють, що спецавтомобілі були отримані українською стороною з Італії.

"Саме цей профільний заступник голови ОВА був відповідальним за розподіл "швидких" і визначив один із обласних медзакладів як отримувача частини цієї гумдопомоги. Оборудку вдалося провести через гендиректора медустанови. Керівник лікарні, відповідно, переоформив п'ять отриманих "швидких" на підконтрольну громадську благодійну організацію, засновником і власником якої є він сам", - зазначають у спецслужбі.

Раніше підозру вже отримав медик, а теперь, коли було зібрано відповідну доказову базу і встановлено, що протиправна діяльність відбувалася з відома заступника голови ОВА, цьому посадовцю також оголошено про підозру.

Йому інкримінують частину 5 статті 191 Кримінального кодексу (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групи осіб, що вчинена у особливо великих розмірах і в умовах воєнного стану).

Наразі розслідування триває, правоохоронці встановлюють всі обставини злочину та інших осіб, причетних до розтрати гуманітарної допомоги. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від посади.