Замглавы Черновицкой ОВА попался на заработке на гуманитарных "скорых": как работает схема

Полиция и Служба безопасности Украины разоблачили одного из заместителей начальника Черновицкой областной военной администрации, который вместе с другими должностными лицами ОВА и главой одного из благотворительных фондов зарабатывали на перевозке людей в медучреждения других регионов на автомобилях, которые область получила в виде гуманитарной помощи.

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Как сообщает Главное управление полиции в Черновицкой области, следователи выяснили, что гуманитарную помощь в виде медицинских спецавтомобилей ОВА получила в марте.

"Пользуясь своими полномочиями на получение, распределение и целевое использование такой помощи, чиновники растратили часть транспортных средств. Предварительно, заместитель начальника ОВА своими незаконными действиями нанес государству ущерб на общую сумму более 900 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Как подчеркивают в областной прокуратуре, указанные транспортные средства использовались не по целевому назначению, а именно для предоставления частных услуг с целью получения прибыли. В СБУ при этом уточняют, что спецавтомобили были получены украинской стороной из Италии.

"Именно этот профильный заместитель председателя ОВА был ответственным за распределение "скорых" и определил одно из областных медучреждений как получателя части этой гумпомощи. Сделку удалось провести через гендиректора медучреждения. Руководитель больницы, соответственно, переоформил пять полученных "скорых" на подконтрольную общественную благотворительную организацию, учредителем и собственником которой был он сам", - отмечают в спецслужбе.

Ранее подозрение уже получил медик, а теперь, когда была собрана соответствующая доказательная база и установлено, что противоправная деятельность происходила с ведома замначальнка ОВА, этому должностному лицу также было объявлено о подозрении.

Ему инкриминируют часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса (растрату имущества путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группы лиц, совершенная в особо крупных размерах и в условиях военного положения).

Расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и других лиц, причастных к растрате гуманитарной помощи. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от должности.