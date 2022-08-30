СБУ и НАБУ провели массовые обыски в Запорожской мэрии и ОВА из-за разворовывания гумпомощи: что нашли

Контрразведчики Службы безопасности Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины 30 августа провели ряд обысков в Запорожье. Как отмечается в сообщении СБУ, следственно-оперативные действия проведены в рамках расследования вероятного незаконного присвоения гуманитарной помощи, предоставленной Запорожской области с начала широкомасштабного вторжения России.

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В частности, проведены обыски в городском совете; областной военной администрации; складских помещениях и по адресам проживания причастных к преступлению лиц.

В ходе обысков у должностных лиц Запорожского городского совета обнаружены "вещества, похожие на наркотические средства", которые направлены на экспертизу; незарегистрированное огнестрельное оружие и патроны к нему; а также большое количество наличных денег.

Следствие ведется по трем статьям Уголовного кодекса – части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой); части 3 статьи 209 (отмывание имущества, полученного преступным путем, организованной группой или в особо крупном размере); а также статье 368-5 (незаконное обогащение).

"Обращаем внимание, что обыск – это одно из многих следственных действий, проводимых в рамках расследования, и не свидетельствует о виновности лиц, а является лишь одним из инструментов для получения доказательств. Сведения об этом факте были получены детективами НАБУ при информационном содействии Службы внешней разведки Украины", - говорится, в свою очередь, в сообщении НАБУ.

В целом, как говорят в бюро, в Запорожье проведено более 20 обысков. Следственные действия продолжаются, а дополнительную информацию оба ведомства обещают обнародовать впоследствии.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: НАБУ Фото: НАБУ Фото: НАБУ Фото: НАБУ

Отметим, что утром секретарь горсовета Анатолий Куртев сообщил в своем Telegram-канале, что не имеет технической возможности информировать земляков о событиях в городе, поскольку "в Запорожском городском совете работают следователи, которые проводят следственные действия". Вечером же вторника он сообщил об их завершении.

"Во взаимодействии с правоохранителями мы придерживаемся такого же принципа открытости и готовности к сотрудничеству. И именно поэтому сегодня мы предоставили правоохранителям доступ абсолютно ко всей информации, в которой они нуждались. Когда нам задают вопрос – мы всегда отвечаем. Это наша простая и понятная позиция", – заявил Куртев.

При этом он добавил, что из-за следственных действий было сорвано проведение заседаний профильных комиссий горсовета, а также заседаний, необходимых для созыва сессии 31 августа, поэтому она будет перенесен.