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Зеленський зажадав від НАБУ деталей справи про розкрадання запорізькими чиновниками гумдопомоги
Президент Володимир Зеленський заявляє, що хотів би дізнатися про деталі розслідування Національного антикорупційного бюро щодо можливого незаконного присвоєння гуманітарної допомоги топ-чиновниками в Запорізькій області.
Про це, як передає "Інтерфакс-Україна", він сказав на прес-конференції з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким та президентом Латвії Егілсом Левітсом у Києві.
"Я знаю про випадок, який був зареєстрований у НАБУ. Вони приходили з обшуком у Запорізькій області. Мені не відомо детально. Наскільки я маю повноваження – я б хотів почути деталі того, хто дійсно винен, що там сталося й інші відповіді. Нам важливо знати правду. Я можу порушити ці питання, але мені здається, що НАБУ, якщо ми говоримо про цей конкретний кейс, мали самостійно комунікувати з суспільством про деталі події", - заявив Зеленський.
Крім того, відповідаючи на запитання, президент відреагував і на проведені поліцією напередодні обшуки у волонтерів у Києві та Львові, пов'язані з можливим присвоєнням благодійних пожертв людей для закупівлі автомобілів на потреби Збройних сил України.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Україна – держава європейська та демократична. Кожна людина тут, незважаючи на війну, має жити за законом. Для нас дуже важливо, що після 24 лютого вся наша держава об'єдналася. І дуже важливо поважати роботу як волонтерів, так і правоохоронних органів, які гинули з першого дня війни", - сказав він, вказавши, що не став би розставляти пріоритети тієї чи іншої професії та роботи.
Нагадаємо, що 30 серпня НАБУ з контррозвідкою Служби безпеки України провели понад 20 обшуків у Запорізькій міській раді, Запорізькій обласній військовій адміністрації, у складських приміщеннях та за адресами проживання осіб, які ймовірно причетні до розкрадання гумдопомоги.
Після цього Євген Шевченко, відомий як "позаштатний агент НАБУ", заявив у себе у Facebook, що запорізькі чиновники розікрали в промислових масштабах майже всю гумодопомогу, що надходить у регіон, і продавали її через торговельні мережі АТБ і "Сільпо".
За його інформацією, цими "виродками" та "гнидами" є голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, його заступник Злата Некрасова, депутат Запорізької обласної ради Віктор Щербина та секретар Запорізької міської ради, який фактично очолює зараз облцентр, Анатолій Куртєв.
"Питання №1 - а хто ж призначив Старуха, який був керівником цього злочинного угруповання, на посаду голови Запорізької ОВА? Відповідь: Андрій Єрмак - очільник Офісу президента. Питання №2 - чи згадає за цей факт у своєму вечірньому зверненні Президент Зеленський? Відповідь: ні, не згадає. Висновки робіть самі", - написав тоді Шевченко.
Нагадаємо також, що напередодні Державне бюро розслідувань повідомило про викриття благодійної організації, яка продавала військовим бронежилети та бронепластини, куплені на пожертвування українців. Про підозру в цьому повідомили поки що лише керівниці організації.