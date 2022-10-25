Нардепка від "Слуги народу" з Запорізької області зі скандалом пішла з партії: в чому причина

Депутат Верховної Ради Юлія Яцик заявила про вихід з партії "Слуга народу" через незгоду з ситуацією в партійному осередку в Запорізькій області. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

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"Ручне керування партійним осередком СН в Запорізькій області, якого забажали корумповані Олександр Старух, Геннадий Фукс та фаворитка "смотрящого" від Офісу Злата Некрасова для протягування потрібних їм і її співмешканцю Віктору Щербині корупційних голосувань, не залишило мені вибору", - розповіла нардепка.

За її словами, більше з політичною партією "Слуга народу" її нічого не пов’язує, а заяву про вихід вона написала без вагань та "з легким серцем", після чого "зітхнула з полегшенням", оскільки має з СН "різні і шляхи, і цілі".

"За вказівкою Некрасової політичну раду, яку я очолювала до цього часу та до якої входили Михайло Федоров і Павло Мельник, було безпідставно розпущено, та обрано "ручний" склад політради, за допомогою яких Некрасова впливатиме на місцевих депутатів, погрожуючи застосуванням імперативного мандату у разі неголосування за потрібні їй питання", - поскаржилася Яцик.

Також депутатка послалася на лист до місцевих осередків від лідерки партії Олени Шуляк, згідно з яким членство в партії СН забороняється військовослужбовцям, учасникам добровольчих формувань та тероборони.

"Отже, вибір між членством в партії СН та участю в ДФТГ №6 і посадою радника командира 110-ї Запорізької окремої бригади ТРО у мене навіть не стояв", - підкреслила вона.

Яцик, що є уродженкою Василівки Запорізької області, була обрана в 2019 році до Ради від округу №79 (за старим адмінподілом, він охоплював Енергодар, Василівський, Великобілозерський, Кам'янсько-Дніпровський та частину Оріхівського району) Наразі ці території окуповано Росією.

Нагадаємо також, що зазначені особи вже не перший раз стають причиною скандалу. Так, 30 серпня Національне антикорупційне бюро з контррозвідкою Служби безпеки України провели понад 20 обшуківу Запорізькій міській раді, Запорізькій обласній військовій адміністрації, у складських приміщеннях та за адресами проживання осіб, які ймовірно причетні до розкрадання гумдопомоги.

Після цього Євген Шевченко, відомий як "позаштатний агент НАБУ", заявив, що запорізькі чиновники розікрали в промислових масштабах майже всю гумодопомогу, що надходить у регіон, і продавали її через торговельні мережі АТБ і "Сільпо". Втім самі мережі цією заявою обурилися і спростували її.

За його інформацією, цими "виродками" та "гнидами" є голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, його заступник Злата Некрасова, депутат Запорізької обласної ради Віктор Щербина та секретар Запорізької міської ради, який фактично очолює зараз облцентр, Анатолій Куртєв.

На ситуацію тоді відреагував і президент Володимир Зеленський, який заявив, що хотів би дізнатися про деталі розслідування НАБУ щодо можливого незаконного присвоєння гуманітарної допомоги топ-чиновниками в Запорізькій області.