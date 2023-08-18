НАЗК виявило незаконне збагачення очільника Запоріжжя: матеріали передали до НАБУ

Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами моніторингу способу життя секретаря Запорізької міськради, виконувача обов’язків міського голови Анатолія Куртєва виявило незаконного збагачення на понад 9 мільйонів гривень, что тобто ознаки вчинення посадовцем корупційного кримінального правопорушення.

Як ідеться у повідомленні НАЗК, в серпні ще минулого року під час обшуку помешкання, яке Куртєв орендував спільно зі своїм помічником, детективи Національного антикорупційного бюро виявили та вилучили майже 600 тисяч гривень, 230 тисяч доларів та 650 євро. Обшук здійснювався у межах розслідування справи, до якої ймовірно причетний секретар міськради.

"Хоча Куртєв у відповідь на запит Національного агентства заявив, що нічого не знає про вилучені кошти та квартиру, НАЗК, у тому числі за матеріалами НАБУ, встановило, що він таки користувався житлом разом зі своїм помічником, а вилучені кошти не відповідають доходам, отриманими ними в законний спосіб", - йдеться у повідомленні.

У виправленій декларації за 2020 рік Куртєв вказав, що грошових активів не має, а відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків свідчать, що його доходи за 2021 та 2022 роки не дозволяли накопичити вилучену суму. В свою чергу, факт користування ним вказаною квартирою був підтверджений свідками та інформацією з камер відеоспостереження.

Помічник секретаря міськради, який також проживав в цій квартирі, заявив, що вилучені кошти належать йому та його батькам. Однак НАЗК з’ясувало, що ані він, ані його батьки таких грошей в законний спосіб отримати теж не могли. Таким чином, у НАЗК зробили висновок, що Куртєв набув необґрунтовані активи у 9,031 мільйона гривень, що перевищує його законні доходи.

За результатами моніторингу способу життя НАЗК затвердило обґрунтований висновок стосовно секретаря Запорізької міськради у зв’язку з виявленням ознак злочину за статтею 368-5 Кримінального кодексу та надіслало його до НАБУ для здійснення розслідування.

Сам очільник обласного центру вже заявив у своєму Telegram-каналі, що "в будь-якому випадку готовий" до співпраці з детективами НАБУ для "повного та швидкого з'ясування" ситуації.

"У зв'язку з систематичними публікаціями в ЗМІ замовних матеріалів допускаю, що є окремі особи, що можуть бути зацікавлені у введені в оману контролюючих органів та могли розповсюдити недостовірну чи викривлену інформацію. Наразі ми не мали змоги ознайомитись з висновком НАЗК, тож посилаємо офіційний запит для ознайомлення", - додав він.

Скандал з розкраданням гумдопомоги у Запоріжжі

Нагадаємо, що 30 серпня 2022 року НАБУ з контррозвідкою Служби безпеки України провели понад 20 обшуків у Запорізькій міській раді, Запорізькій обласній військовій адміністрації, у складських приміщеннях та за адресами проживання осіб, які ймовірно були причетні до розкрадання гуманітарної допомоги.

Після цього Євген Шевченко, відомий як "позаштатний агент НАБУ", заявив, що запорізькі чиновники розікрали в промислових масштабах майже всю гумодопомогу, що надходить у регіон, і продавали її через торговельні мережі АТБ і "Сільпо". Втім самі мережі цією заявою обурилися і спростували її.

За його інформацією, цими "виродками" та "гнидами" були голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух (нині вже замінений на Юрія Малашка), його заступник Злата Некрасова, депутат Запорізької обласної ради Віктор Щербина та секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

На скандал тоді відреагував і президент Володимир Зеленський, який заявив, що хотів би дізнатися про деталі розслідування НАБУ щодо можливого незаконного присвоєння гуманітарної допомоги топ-чиновниками в Запорізькій області, однак надалі справа зникла з публічної площини.

Ким раніше був Анатолій Куртєв

Зазначимо, що Куртєв став виконуючим обов'язки мера наприкінці вересня 2021 року, коли міська рада ухвалила рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Володимира Буряка.

Перед цим Буряк заявив про рішення піти у відставку. Градоначальник, який раніше присвятив півжиття металургійному комбінату "Запоріжсталь", заявив, що вже тричі був на операційному столі і прислухався до поради лікарів "поберегти своє здоров'я".

До цього протягом кількох років Куртєв очолював обласне комунальне підприємство "Запорізьке обласне бюро судово-медичної експертизи", а до цього працював завідувачем КП "Запорізька ритуальна служба".

Куртєва ЗМІ називали соратником колишнього депутата облради від партії УКРОП Ярослава Гришина. Він також балотувався від УКРОПу і до облради, і до міськради у 2015 році, але обраний не був. Гришин після депутатства в облраді балотувався до Верховної Ради 9-го скликання, але не пройшов і став помічником нардепа від "Слуги народу" Богдана Яременка.

На виборах 2020 року Куртєв балотувався до Запорізької міськради вже від "Слуги народу" і був обраний став депутатом. Секретарем його призначили у квітні 2021 року.