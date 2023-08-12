ВАКС отменил оправдательный приговор соратнику Кернеса, дав ему тюремный срок за коррупцию

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 11 августа признала бывшего депутата Харьковского городского совета и главу коммунального предприятия "Комплекс по вывозу бытовых отходов" Фазиля Аббасова виновным в злоупотреблении властью.

Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, апелляционная палата частично удовлетворила жалобу прокурора на приговор ВАКС от 21 сентября 2022 года, которым фигурант был оправдан.

Суд согласился с доводами прокурора, отменив предыдущий приговор и назначив Аббасову по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы.

Во исполнение решения суда бывший чиновник был взят под стражу в зале суда. Новый приговор вступает в законную силу с момента провозглашения и может быть обжалован в кассационном порядке в Верховный суд.

По данным следствия, в 2016 году директор КП, на тот момент также являвшийся депутатом горсовета, по результатам проведенных государственных закупок соответствующего оборудования, действуя в интересах подконтрольного ему юридического лица и вопреки законодательству, внес изменения в тендерную документацию.

Как следствие, предприятие получило продукцию, не отвечающую требованиям, установленным в тендерной документации. Такие злоупотребления директора нанесли КП ущерб на сумму около 1 миллиона гривен: столько безосновательно получила фирма-победитель за поставку оборудования.

При этом, как установило следствие, часть этих средств после получения была перечислена фирмой-поставщиком на счета компании, бенефициарным владельцем которой был Аббасов.

Отметим, что последний в прошлом созыве Харьковского горсовета был депутатом от ныне недействующей партии "Возрождение", одним из лидеров которой был мэр города Геннадий Кернес, скончавшийся в декабре 2020 года. В позапрошлом созыве Аббасов представлял Партию регионов. На выборах 2020 года он баллотировался уже в областной совет от партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков!", однако избран не был.