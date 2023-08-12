ВАКС скасував виправдувальний вирок соратнику Кернеса, давши йому тюремний строк за корупцію

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 11 серпня визнала колишнього депутата Харківської міської ради та очільника комунального підприємства "Комплекс з вивозу побутових відходів" Фазіля Аббасова винним у зловживанні владою.

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, апеляційна палата частково задовольнила скаргу прокурора на вирок ВАКС від 21 вересня 2022 року, яким фігуранта було виправдано.

Суд погодився з доводами прокурора, скасувавши попередній вирок та призначивши Аббасову за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу покарання у виді трьох з половиною років позбавлення волі.

На виконання рішення суду колишнього посадовця було взято під варту у залі суду. Новий вирок набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржений в касаційному порядку до Верховного суду.

За даними слідства, у 2016 році директор КП, який на той момент також був депутатом міськради, за результатами проведених державних закупівель відповідного обладнання, діючи в інтересах підконтрольної йому юридичної особи та всупереч законодавства, вніс зміни до тендерної документації.

Як наслідок, підприємство отримало продукцію, яка не відповідала вимогам, встановленим у тендерній документації. Такі зловживання директора завдали КП збитків на суму близько 1 мільйона гривень: стільки безпідставно отримала фірма-переможець за постачання обладнання.

При цьому, як встановило слідство, частина цих коштів після отримання була перерахована фірмою-постачальником на рахунки компанії, бенефіціарним власником якої був саме Аббасов.

Зазначимо, що останній у минулому скликанні Харківської міськради був депутатом від недіючої нині партії "Відродження", одним з лідерів якої був мер міста Геннадій Кернес, що помер в грудні 2020 року. В позаминулому скликанні Аббасов представляв Партію регіонів. На виборах 2020 року він балотувався вже до обласної ради від партії "Блок Кернеса - Успішний Харків!", але не обраний не був.