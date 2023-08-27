Коррупцию должны приравнять к госизмене, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предложит Верховной Раде принять законопроект о уравнении коррупции к государственной измене на период действия военного положения в стране.

Об этом гарант сообщил в воскресенье, 27 августа, в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

Пока готовят соответствующий законопроект, который впоследствии Зеленский подаст в Раду.

"Если ты хочешь побороть "местную брусчатку", то я не могу бороться с брусчаткой в каждом месте. Есть фундаментальные решения, на них я обращаю внимание. Например, я поставил задачу законодательно приравнять коррупцию к государственной измене на военное время", - сказал глава государства.

В то же время он не уверен, поддержит ли такую инициативу законодатель. Он также отметил, что такое решение уместно именно во время войны.

"Это не расстрел, это не сталинизм. Если есть доказательства — человек должен быть за решеткой. Я думаю, что парламент это получит (законопроект — Delo.ua) в ближайшую неделю, и дальше игра на стороне парламента уже", — добавил Зеленский.

Гарант отметил, что понимает, что у общества есть запрос на справедливость. И обществу нужны реальные победы