Корупцію мають прирівняти до держзради, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський запропонує Верховній Раді ухвалити законопроєкт про прирівняння корупції до державної зради на період дії воєнного стану в країні.

Про це гарант повідомив в неділю, 27 серпня, в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук.

Наразі готують відповідний законопроєкт, який згодом Зеленський подасть до Ради.

"Якщо ти хочеш побороти "місцеву бруківку", то я не можу боротися з бруківкою у кожному місці. Є фундаментальні рішення, на них я звертаю увагу. Наприклад, я поставив задачу законодавчо прирівняти корупцію до державної зради на військовий час", — сказав глава держави.

Водночас, він невпевнений, чи підтримає таку ініціативу законодавець. Він також зазначив, що таке рішення доречне саме на час війни.

"Це не розстріл, це не сталінізм. Якщо є докази — людина повинна бути за ґратами. Я думаю, що парламент це отримає (законопроєкт — Delo.ua) у найближчий тиждень, і далі гра на боці парламенту вже", — пояснив Зеленський.

Гарант додав, що, розуміє, що суспільство має запит на справедливість. І суспільству потрібні реальні перемоги