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Корупцію мають прирівняти до держзради, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський запропонує Верховній Раді ухвалити законопроєкт про прирівняння корупції до державної зради на період дії воєнного стану в країні.
Про це гарант повідомив в неділю, 27 серпня, в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук.
Наразі готують відповідний законопроєкт, який згодом Зеленський подасть до Ради.
"Якщо ти хочеш побороти "місцеву бруківку", то я не можу боротися з бруківкою у кожному місці. Є фундаментальні рішення, на них я звертаю увагу. Наприклад, я поставив задачу законодавчо прирівняти корупцію до державної зради на військовий час", — сказав глава держави.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Водночас, він невпевнений, чи підтримає таку ініціативу законодавець. Він також зазначив, що таке рішення доречне саме на час війни.
"Це не розстріл, це не сталінізм. Якщо є докази — людина повинна бути за ґратами. Я думаю, що парламент це отримає (законопроєкт — Delo.ua) у найближчий тиждень, і далі гра на боці парламенту вже", — пояснив Зеленський.
Гарант додав, що, розуміє, що суспільство має запит на справедливість. І суспільству потрібні реальні перемоги