ВАКС закрив справу проти "короля контрабанди" Альперіна: в чому причина

Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження проти Вадима Альперіна, повідомляє громадська організація "Центр протидії корупції", що відстежувала його хід.

За її даними, рішення ухвалила колегія у складі суддів Олексія Кравчука, Євгена Крука та Інни Білоус. Повний текст рішення має бути оприлюдено 17 жовтня, однак відомо, що причиною послужило спливання строків притягнення до відповідальності.

"Справу "короля контрабанди" Альперіна закрили, використовуючи "правки Лозового". Уже вимальовується тенденція до закриття справ з використанням "правок Лозового". Схожі дії ми вже бачили у справах Коломойського та "Роттердам+". На черзі можуть бути ще десятки, якщо не сотні справ. Деякі з них по три чотири роки слухаються у судах, і жодних питань у суддів до строків не виникало", - вказують у ЦПК.

Справа Вадима Альперіна

Одеського бізнесмена зі спільниками звинувачували у створенні злочинної організації, яка шляхом махінацій, до яких було залучено співробітників митниці, незаконно завозила товари в Україну. За версією слідства, збитки від несплати мита склали 63,8 мільйона гривень.

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування 400-томної справи ще у листопаді 2020 року, але на розгляд до ВАКС вона потрапила лише у серпні 2022 року через тривале ознайомлення з матеріалами стороною обвинуваченого.

Втім, у січні 2023 року згадані судді вирішили, що справа Альперіна не підсудна йому і звернулися до Апеляційної палати ВАКС з клопотанням про передачу справи до іншого суду, однак їм у цьому було відмовлено.

"Тепер же сторона захисту подала клопотання про закриття справи, наполягаючи на тому, що до цієї справи слід застосувати "правки Лозового" і її слід закрити, адже строки розслідування нібито продовжував не уповноважений суб’єкт", - зазначають в організації.

Там також нагадують, що у листопаді 2017 року один із фігурантів справи нібито пропонував через посередника керівнику Головного підрозділу детективів НАБУ Андрію Калужинському 800 тисяч доларів за зміну правової кваліфікації справи, яка б дозволила передати її з НАБУ до одеської поліції.

Позбавлення Альперіна громадянства України

Нагадаємо також, що 3 квітня 2021 року президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти десяти осіб, які були маркеровані як контрабандисти. Серед них був і Альперін. 21 квітня санкції були накладені ще на 13 осіб.

Після цього ЗМІ повідомляли, що президент також позбавив українського громадянства тих підсанкційних "контрабандистів", що мали також інше громадянство. Зокрема, зазначалося, що Альперін має паспорт Ізраїля.

Через майже півтора роки, 8 вересня 2022 року, Зеленський заявив, що "на підставі пропозиції Служби безпеки України та згідно з нормами чинного законодавства ухвалив рішення" про припинення українського громадянства підсанкційних осіб з числа контрабандистів, не назвавши конкретних імен.

Альперін намагався оскаржити указ про позбавлення його українського громадянства. Спершу йому в грудні 2021 року відмовив Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду, уповноважений розглядати апеляції на рішення президента. А у вересні 2022 року це рішення підтвердила вже Велика палата Верховного суду.