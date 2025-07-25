Исследование раскрыло, как Facebook и Instagram влияют на мозг и дофаминовую систему

Социальные сети, такие как Facebook и Instagram благодаря непосредственному влиянию на дофаминовую систему человека научились постоянно контролировать внимание пользователей. Этот механизм получил название "лудических петель", ставших частью геймификации.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на исследование компании Devlight.

В условиях постоянной борьбы за внимание пользователей успешным становится только то приложение, которое способно эффективно заинтересовать, мотивировать и держать интерес на долгое время. Сегодня реальные результаты эффективности демонстрируют мобильные приложения, которые используют геймификацию. Это взаимодействие с пользователем в игровой форме, опирающееся на глубокие психологические механизмы.

"Одна из самых влиятельных теорий, объясняющая успех геймификации, является SDT (Self-Determination Theory). Она утверждает, что для внутренней мотивации и психологического благополучия человеку необходимо удовлетворять три базовых врожденных потребности: компетентность, автономию и принадлежность", — говорится в сообщении.

Отмечается, что геймификация оказывается чрезвычайно эффективной именно потому, что ее механики непосредственно направлены на удовлетворение этих потребностей. В этом помогают так называемые лудические петли — это закрытые циклы стимулов и вознаграждений, которые превращают взаимодействие с приложением в интересную игру. Главная цель этого цикла — не достижение финального выигрыша, а удержание игрока в состоянии непрерывной активности.

Классическими примерами "лудических петель" являются:

Игровые автоматы . Каждое нажатие рычага это действие, вращение барабанов неопределенность, а выпадение комбинации (даже небольшого выигрыша) это полупредсказуемое вознаграждение, мгновенно побуждающее к следующему действию.

Tetris . Игрок постоянно ставит блоки (действие), ожидая нужной фигуры (неопределенности), чтобы закрыть линию (вознаграждение). Как только линия исчезает, мгновенно появляется новая задача, и петля продолжается до бесконечности.

Современные цифровые интерфейсы . Бесконечная прокрутка новостной ленты в Facebook или Instagram, механизм "потянуть для обновления" (pullto-refresh) и непрерывный просмотр фотографий являются прямыми цифровыми аналогами "лудичной петли", замыкающими пользователя в цикле потребления контента.

"Лудические петли" оказывают непосредственное влияние на дофаминергическую систему. Современные исследования показывают, что дофамин является не столько "гормоном удовольствия", сколько "нейромедиатором предчувствия и мотивации".

"Он выделяется не в момент получения вознаграждения, а в момент его ожидания в условиях неопределенности. Именно эта неопределенность ("Выпадет ли мне джекпот?", "Появится ли сейчас нужный блок?") заставляет мозг выделять дофамин, что усиливает желание повторить действие", — говорится в тексте исследования.

Здесь решающую роль играет геймификация — подход, который благодаря интерактивности и привлечению может существенно повысить активность пользователей, увеличив ключевые метрики. В частности, по данным исследования Devlight, 80,6% украинских пользователей отметили, что геймификация мотивировала их быть более активными в приложении. В то же время, 88,2% опрошенных приглашали бы своих друзей в приложение, что свидетельствует о реализации потребности в социальной принадлежности.

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