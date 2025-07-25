Дослідження розкрило, як Facebook та Instagram впливають на мозок та дофамінову систему

Соціальні мережі, такі як Facebook та Instagram, завдяки безпосередньому впливу на дофамінову систему людини навчилися постійно контролювати увагу користувачів. Цей механізм отримав назву "лудичних петель", які стали частиною гейміфікації.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дослідження компанії Devlight.

В умовах постійної боротьби за увагу користувачів успішним стає лише той застосунок, що здатен ефективно зацікавлювати, мотивувати й тримати інтерес на довгий час. Сьогодні реальні результати ефективности демонструють ті мобільні додатки, що використовують гейміфікацію. Це взаємодія з користувачем в ігровій формі, що спирається на глибокі психологічні механізми.

"Однією з найвпливовіших теорій, що пояснює успіх гейміфікації, є SDT (Self-Determination Theory). Вона стверджує, що для внутрішньої мотивації та психологічного благополуччя людині необхідно задовольняти три базові вроджені потреби: компетентність, автономію та приналежність", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що гейміфікація виявляється надзвичайно ефективною саме тому, що її механіки безпосередньо спрямовані на задоволення цих потреб. У цьому допомагають так звані лудичні петлі — це закриті цикли стимулів і винагород, які перетворюють взаємодію з додатком на цікаву гру. Головна мета цього циклу не досягнення фінального виграшу, а утримання гравця у стані безперервної активності.

Класичними прикладами "лудичних петель" є:

Ігрові автомати . Кожне натискання важеля це дія, обертання барабанів невизначеність, а випадання комбінації (навіть невеликого виграшу) це напівпередбачувана винагорода, що миттєво спонукає до наступної дії.

Tetris . Гравець постійно ставить блоки (дія), очікуючи на потрібну фігуру (невизначеність), щоб закрити лінію (винагорода). Як тільки лінія зникає, миттєво з’являється нова задача, і петля продовжується нескінченно.

Сучасні цифрові інтерфейси . Нескінченна прокрутка стрічки новин у Facebook чи Instagram, механізм "потягнути для оновлення" (pullto-refresh) та безперервне переглядання фотографій є прямими цифровими аналогами "лудичної петлі", що замикають користувача в циклі споживання контенту.

"Лудичні петлі" безпосередньо впливають на дофамінергічну систему. Сучасні дослідження показують, що дофамін є не стільки "гормоном задоволення", скільки "нейромедіатором передчуття та мотивації".

"Він виділяється не в момент отримання винагороди, а в момент її очікування, в умовах невизначеності. Саме ця невизначеність ("Чи випаде мені джекпот?", "Чи з'явиться зараз потрібний блок?") змушує мозок виділяти дофамін, що підсилює бажання повторити дію", — зазначається в текст дослідження.

Саме тут вирішальну роль відіграє гейміфікація — підхід, який завдяки інтерактивності та залученню може суттєво підвищити активність користувачів, збільшивши ключові метрики. Зокрема, за даними дослідження Devlight 80,6% українських користувачів зазначили, що гейміфікація мотивувала їх бути активнішими в застосунку. Водночас 88,2% опитаних запрошували б своїх друзів до застосунку, що свідчить про реалізацію потреби в соціальній приналежності.

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