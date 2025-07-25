Таиланд ввел военное положение вдоль границы с Камбоджей на фоне напряженности

В пятницу, 25 июля, Командование пограничной обороны таиландских провинций Чантабури и Трат объявило военное положение в восьми районах обеих провинций. Это решение было принято на фоне пограничного конфликта с Камбоджей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение The Nation Thailand.

Отмечается, что возникла необходимость развернуть военные силы по защите страны от внешних угроз, поскольку Камбоджа применила силу и оружие для вторжения на территорию Таиланда вдоль границы.

Военное положение объявили в районах Муанг Чантабури, Тха Май, Макхам, Лем Син, Кэнг Ханг Мео, На Яй Ам и Кхао Кхитчакут провинции Чантабури, а также в районах Кхао Самин провинции Трат.

Как сообщается, решение было принято из-за попыток Камбоджи прорваться на территорию Таиланда.

Исполняющий обязанности премьера Таиланда Фумтам Вечаячай заявил, что страна до сих пор пыталась разрешить конфликт мирным путем, однако теперь армия имеет разрешение действовать немедленно в случае угрозы. В Таиланде не исключается, что конфликт может перерасти в полномасштабную войну.

Причины конфликта

Таиланд и Камбоджа десятилетиями спорят относительно неопределенных участков вдоль 800-километровой границы.

Вооруженные столкновения между силами Таиланда и Камбоджи начались в четверг, 24 июля 2025, на спорном участке границы.

Таиланд обвинил камбоджийские войска в обстреле гражданских районов и военных баз по тяжелому вооружению. Камбоджа в свою очередь заявила, что ее войска действовали в рамках самообороны после "неспровоцированного вторжения тайских солдат", а также обвинила Таиланд в использовании кассетных боеприпасов.

Таиланд поднял в воздух истребители F-16 и бомбил то, что, по его словам, было военными целями в Камбодже.

Известно, что бои шли в двух районах провинции Убонратчатхани и одном в провинции Сурин. Армия Таиланда призвала население избегать этих территорий. Также сообщалось об огне из тяжелого оружия и ракет со стороны Камбоджи.

Более 4 000 человек в Камбодже были вынуждены покинуть свои дома у границы. По данным Министерства внутренних дел Таиланда, более 100 000 тайцев эвакуированы во временные убежища. В провинции Сурин эвакуированные ночевали в спортзале университета, спали на матах и ели из пластиковых контейнеров.