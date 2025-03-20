Таиланд намерен ослабить 53-летний запрет на продажу алкоголя во второй половине дня

Таиланд намерен ослабить ограничения на продажу и рекламу алкоголя, активизируя усилия по либерализации рынка напитков, что, как считается, может стимулировать туризм и поддержать небольшие пивоваренные заводы.

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Об этом сообщает Вloomberg.

По данным журналистов, законодатели Палаты представителей Таиланда, состоящего из 500 членов, проголосовали в среду, 19 марта, за принятие измененного законопроекта о контроле алкоголя. Изменения должны отменить приказ военного правительства 1972 года, который запрещает продажу алкоголя в любое время до 11 утра и снова между 14 и 17 часами.

Законопроект также смягчает правила рекламы, чтобы разрешить продвижение алкогольных напитков. В настоящее время закон запрещает демонстрацию названий или товарных знаков алкогольных напитков или использование изображений таких продуктов в рекламных целях, что затрудняет работу малого бизнеса.

По словам депутата Чанина Рунгтанакиата, заместителя председателя комитета палаты представителей, ответственного за разработку законопроекта, поправки направлены на ослабление "необоснованного контроля" с целью стимулирования экономической активности.

Более мягкие правила появились на фоне ослабления контроля над рынком алкоголя в Таиланде, долгое время находившегося в руках дуополии Thai Beverage Pcl и Boon Rawd Brewery Co. Ранее в этом году законодатели также приняли законопроект о содействии производству спиртных напитков микропивоварнями и небольшими ликероводочными заводами.

Таиланд является большим туристическим направлением и делает ряд шагов по повышению своей привлекательности. Эта страна в Азии также намерена легализовать казино.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести 200% пошлину на импорт вина, шампанского и других алкогольных напитков из Франции и стран Евросоюза, если Брюссель не отменит 50% пошлины на американский виски.