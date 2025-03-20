Таїланд має намір послабити 53-річну заборону на продаж алкоголю у другій половині дня

Таїланд має намір послабити обмеження на продаж та рекламу алкоголю, активізуючи зусилля щодо лібералізації ринку напоїв, що, як вважається, може стимулювати туризм та підтримати невеликі пивоварні заводи.

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Про це повідомляє Вloomberg.

За даними журналістів, законодавці Палати представників Таїланду, що складається з 500 членів, проголосували в середу, 19 березня, за ухвалення зміненого законопроекту про контроль за алкоголем. Зміни повинні скасувати сумнозвісний наказ військового уряду 1972 року, який забороняє продаж алкоголю у будь-який час до 11 ранку і знову між 14 та 17 годинами.

Законопроект також пом'якшує правила реклами, щоб дозволити просування алкогольних напоїв. В даний час закон забороняє демонстрацію назв або товарних знаків алкогольних напоїв або використання зображень таких продуктів у рекламних цілях, що ускладнює роботу малого бізнесу.

За словами депутата Чаніна Рунгтанакіата, заступника голови комітету палати представників, відповідального за розробку законопроекту, поправки спрямовані на ослаблення "необґрунтованого контролю" з метою стимулювання економічної активності.

М'якіші правила з'явилися на тлі ослаблення контролю над ринком алкоголю в Таїланді, який довгий час знаходився в руках дуополії Thai Beverage Pcl і Boon Rawd Brewery Co. Раніше цього року законодавці також ухвалили законопроект про сприяння виробленню спиртних напоїв мікропивоварнями та невеликими лікеро-горілчаними заводами.

Таїланд є великим туристичним напрямком і робить ряд кроків підвищення своєї привабливості. Ця країна в Азії також планує легалізувати казино.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про намір запровадити 200% мито на імпорт вина, шампанського та інших алкогольних напоїв з Франції та країн Євросоюзу, якщо Брюссель не скасує 50% мито на американське віскі.