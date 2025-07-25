Таїланд ввів воєнний стан уздовж кордону з Камбоджею на тлі напруженості

У п'ятницю, 25 липня, Командування прикордонної оборони таїландських провінцій Чантабурі та Трат оголосило воєнний стан у восьми районах обох провінцій. Це рішення ухвалено на тлі прикордонного конфлікту з Камбоджею.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення The Nation Thailand.

Зазначається, що виникла необхідність розгорнути військові сили для захисту країни від зовнішніх загроз, оскільки Камбоджа застосувала силу та зброю для вторгнення на територію Таїланду уздовж кордону.

Воєнний стан оголосили у районах Муанг Чантабурі, Тха Май, Макхам, Лем Сін, Кенг Ханг Мео, На Яй Ам та Кхао Кхітчакут провінції Чантабурі, а також у районах Кхао Самін провінції Трат.

Як повідомляється, рішення ухвалили через спроби Камбоджі прорватися на територію Таїланду. Ці події розгорнулись на тлі дипломатичної напруги між двома державами через спірні прикордонні території.

Виконувач обов’язків прем’єра Таїланду Фумтам Вечаячай заявив, що країна досі намагалась вирішити конфлікт мирним шляхом, однак тепер армія має дозвіл діяти негайно в разі загрози. У Таїланді не виключають, що конфлікт може перерости у повномасштабну війну.

Причини конфлікту

Таїланд і Камбоджа десятиліттями сперечаються щодо невизначених ділянок уздовж 800-кілометрового кордону. Цей кордон був прокладений ще за часів французької колонізації Камбоджі (1863-1953) і досі є джерелом політичної напруги та періодичних збройних сутичок. Проте зараз там розгорілися масштабні бойові дії.

Збройні зіткнення між силами Таїланду та Камбоджі розпочалися в четвер, 24 липня 2025 року, на спірній ділянці кордону.

Таїланд звинуватив камбоджійські війська в обстрілі цивільних районів та військових баз з важкого озброєння. Камбоджа, своєю чергою, заявила, що її війська діяли в межах самооборони після "неспровокованого вторгнення тайських солдатів", а також звинуватила Таїланд у використанні касетних боєприпасів.

Таїланд підняв у повітря винищувачі F-16 та бомбардував те, що, за його словами, було військовими цілями в Камбоджі.

Відомо, що бої точилися у двох районах провінції Убонратчатхані та одному в провінції Сурін. Армія Таїланду закликала населення уникати цих територій. Також повідомлялося про вогонь із важкої зброї та ракет з боку Камбоджі.

Понад 4 000 людей у Камбоджі були змушені покинути свої домівки біля кордону. За даними Міністерства внутрішніх справ Таїланду, понад 100 000 тайців евакуйовано до тимчасових притулків. У провінції Сурін евакуйовані ночували у спортзалі університету, спали на матах і їли з пластикових контейнерів.