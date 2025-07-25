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Госагенство PlayCity оштрафовало телеграмм-канал на 4,8 млн грн за нелегальную рекламу казино

казино
Телеграмм-канал системно рекламировала азартные игры

Госагентство PlayCity оштрафовало Telegram-канал "Труха Україна" на 4,8 млн грн за нарушение законодательства в сфере рекламы азартных игр.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщило Минцифры.

По данным PlayCity, во время мониторинга популярных Telegram-каналов было установлено, что "Труха Украина" системно рекламировала азартные игры с нарушением закона.

Что обнаружили специалисты PlayCity:

  • систематическую незаконную рекламу азартных игр;
  • отсутствие регистрации в Реестре субъектов в сфере медиа, что обязательно для легальной рекламы;
  • манипулятивные фразы типа "выиграла 2100 грн из 100", "подписчик унес 17 тысяч" — вводящие в заблуждение;
  • отсутствие предупреждения о лудомании;
  • рекламу без контракта с лицензированными организаторами.

В ведомстве подчеркнули, что этот случай первый, но не последний за подобные нарушения, и призвали владельцев блогов и Telegram-каналов соблюдать законодательство.

О PlayCity

Напомним, 2 июня Государственное агентство PlayCity официально приступило к работе и запустило собственный сайт, начав реформу сферы азартных игр в Украине. Вновь орган действует под координацией Министерства цифровой трансформации и пришел на смену неэффективной КРАИЛ.

Это агентство должно отвечать за реализацию государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и в лотерейной сфере. Его деятельность направляется и координируется правительством через министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Автор:
Татьяна Бессараб