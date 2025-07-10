Общественные активисты смогут контролировать PlayCity: объявлен открытый отбор

Проект PlayCity, призванный вывести игорный бизнес из тени и обеспечить его прозрачность, начинает отбор общественных активистов в наблюдательную группу. Кандидатов будут выбирать публично путем голосования через приложение "Действие".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

Участие в отборе могут принять представители общественных организаций, которые, по меньшей мере, два года работают в сфере противодействия коррупции, борьбы с игровой зависимостью или имеют опыт разоблачения нелегального игорного бизнеса.

Обязательным условием есть наличие подтвержденных кейсов деятельности в соответствующих направлениях.

В то же время существует ряд ограничений. К участию не допустят:

действующих госслужащих;

лиц, работавших в PlayCity или КРАИЛ за последние два года, а также их родственников;

любых представителей, работников или бенефициаров игорного бизнеса.

PlayCity позиционирует себя как реформаторский проект, имеющий целью сделать рынок азартных игр контролируемым и подотчетным обществу. Участие общественности в надзорной функции – один из главных инструментов достижения этой цели.

Заявки на участие принимаются до 23 июля. Подробности о критериях и процедурах отбора доступны по ссылке, обнародованной организаторами.

Напомним, 2 июня Государственное агентство PlayCity официально приступило к работе и запустило собственный сайт, начав реформу сферы азартных игр в Украине. Вновь орган действует под координацией Министерства цифровой трансформации и пришел на смену неэффективной КРАИЛ.