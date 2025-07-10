Громадські активісти зможуть контролювати PlayCity: оголошено відкритий відбір

Проєкт PlayCity, покликаний вивести гральний бізнес з тіні та забезпечити його прозорість, розпочинає відбір громадських активістів до наглядової групи. Кандидатів обиратимуть публічно — шляхом голосування через застосунок "Дія".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Участь у відборі можуть взяти представники громадських організацій, які щонайменше два роки працюють у сфері протидії корупції, боротьби з ігровою залежністю або мають досвід викриття нелегального грального бізнесу.

Обов’язковою умовою є наявність підтверджених кейсів діяльності у відповідних напрямах.

Водночас є низка обмежень. До участі не допустять:

чинних держслужбовців;

осіб, які працювали в PlayCity або КРАІЛ протягом останніх двох років, а також їхніх родичів;

будь-яких представників, працівників чи бенефіціарів грального бізнесу.

PlayCity позиціонує себе як реформаторський проєкт, що має на меті зробити ринок азартних ігор контрольованим і підзвітним суспільству. Участь громадськості у наглядовій функції — один з головних інструментів досягнення цієї мети.

Заявки на участь приймаються до 23 липня. Деталі щодо критеріїв та процедури відбору доступні за посиланням, оприлюдненим організаторами.

Нагадаємо, 2 червня Державне агентство PlayCity офіційно почало роботу та запустило власний сайт, розпочавши реформу сфери азартних ігор в Україні. Новостворений орган діє під координацією Міністерства цифрової трансформації та прийшов на зміну неефективній КРАІЛ.